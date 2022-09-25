التعليم توجه مدارس منهجية الجدارات بتسجيل موقف الطلاب من الغياب

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا للمديريات التعليمية، بشأن تطبيق منهجية الجدارات لطلاب التعليم الفني للعام الدراسي الجديد 2022/2023، للمعلمين والمحققين الداخليين والخارجيين.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، إنه يجري إعداد سجل خطة الدرس (التحضير)، وعلى متولي عملية التقييم عمل سجل لخطة الدرس الخاص بوحدات البرنامج لكل صف دراسي، على أن يوضع في صدر السجل التوزيع الزمني لوحدات كل فصل دراسي وأن يكون الدفتر موقعا من المقيمين والمحققين.

موقف الطالب الذي لم يحقق نسبة حضور 75%

وأضافت وزارة التعليم، أنه يجب إعداد سجل المواظبة ويسجل به الغياب اليومي للطلاب ويستند إليه في حالة الفصل في موقف الطالب الذي لم يحقق نسبة حضور 75% من إجمالي الدروس المقررة للتدريبات المهنية، بالإضافة إلى سجل تقييم الوحدات وتوضع بها جميع التقييمات الخاصة بالطالب وفقا للفرص المتاحة.

تشجيع الطلاب على عمل أنشطة داعمة للمهارات

وأشارت الوزارة إلى أنه يجب على المعلم أن يشجع الطلاب على عمل أنشطة داعمة لصقل مهارات الطلاب، على أن يتم الاحتفاظ بالأنشطة الداعمة في ملف إنجاز الطالب، حيث يتم تقييم هذه الأنشطة الداعمة في التقييم النهائي لملف إنجاز الطالب في نهاية الصف الثالث.

كما وجهت وزارة التربية والتعليم، بإعداد سجل خاص بالتحقق على منهجية الجدارات المهنية، وتشتمل على توثيق زيارات المحقق الداخلي للمدرسة، ويحتوي كتابة التوجيهات العامة والفنية الخاصة بمنهجية الجدارات وتوزيع فصول على المقيمين، وعقد اجتماع مع المقيمين لعمل خطة التحقق ومناقشة آلية أخذ عينة التحقق الداخلي بحيث تكون ممثلة لكل المقيمين للوحدة وكذلك كل المتعلمين، وكتابة توصيات التحقق من جاهزية التخطيط للتقييم، وكتابة توصيات التحقق من صلاحية أدوات التقييم، وعمل سجل للعينات والتغذية الراجعة وعمل سجل اجتماع لفريق العمل.