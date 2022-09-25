«التعليم» تدرس تخصيص 20 درجة في كل تيرم لأعمال السنة

أكد مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنّ الوزارة تدرس تطبيق نظام جديد لأعمال السنة بالنسبة لصفوف النقل، خلال العام الدراسي الجديد 2022/2023 الذي ينطلق السبت المقبل 1 أكتوبر 2022.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ النظام الذي تدرسه الوزارة بالنسبة لأعمال السنة، يقوم على تخصيص 20 درجة من درجات الطالب في كل تيرم؛ لتكون هذه الدرجات بمثابة أعمال السنة.

5 درجات للحضور و10 للامتحان الشهري

أضاف المصدر، أنّ درجات أعمال السنة ستكون موزعة منها 5 درجات للسلوك و5 درجات للحضور و10 درجات للامتحان الشهري، ومن المقترح أن يكون هناك امتحانان كل شهرين في الترم الواحد، كل منهما بـ10 درجات، ثم يحصل الطالب على الدرجة الأعلى، فإذا حصل على 7 درجات في امتحان الشهر الأول و8 درجات في امتحان الشهر الثاني، فإنه يحصل على الـ8 درجات، أي أنه سيحصل على الدرجة الأعلى في الامتحان الشهري؛ لتضاف إلى مجموعه مع درجات السلوك والحضور.

درجات السلوك ستكون بناء على تقييم جميع معلمي الطالب

وأشار إلى أنّ درجات السلوك ستكون بناءً على تقييم معلمي الطالب كلهم، أما درجات الحضور ستكون بناء على سجلات الحضور والغياب والامتحان الشهري لن يضعه المعلم بل موجه المادة، وبالتالي المعلم لن يتحكم في درجات أعمال السنة.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بدء العام الدراسي الجديد 2022 في المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وقالت وزارة التربية والتعليم، في بيان لها، إنّه لا صحة نهائيًا لما يتردد على موقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة حتى يوم 10 أكتوبر المقبل، مؤكدة بدء الدراسة في موعدها.