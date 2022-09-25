«التعليم» تعلن أسعار الكتب المطورة للمدارس التجريبية والقومية والخاصة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أسعار الكتب المطوّرة المدارس الرسمية لغات والرسمية المتميزة لغات، والقومية والخاصة لغات «إنجليزي وفرنساوي وعربي» واليابانية والدولية لمرحلة رياض الأطفال والصفوف الخمس الأولي بالحلقة الابتدائية للعام الدراسي الجديد 2022/2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم في خطاب مرسل للمديريات التعليمية، بالالتزام بسعر بيع الكتب المطورة للطلاب وفقاً للأسعار التالية :-

كتب رياض الأطفال

- 402,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

- 172,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 230 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 230 جنيهًا بالمدارس الدولية.

كتب الصف الأول الابتدائي

- 460 جنيهًا بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

- 230 جنيًا بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 287,50 جنيه في المدارس القومية والخاصة عربي.

- 345 جنيهًا بالمدارس الدولية.

كتب الصف الثاني الابتدائي

- 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

- 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 345 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 345 جنيهًا بالمدارس الدولية.

كتب الصف الثالث الابتدائي

- 517,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات إنجليزي).

- 287,50 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 345 جنيهًا بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 345 جنيهًا بالمدارس الدولية.

كتب الصف الرابع الابتدائي

- 690 جنيهًا بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة واليابانية (لغات انجليزي).

- 517,5 جنيه بالمدارس الرسمية لغات والمتميزة لغات والقومية والخاصة (لغات فرنسي).

- 517,5 جنيه بالمدارس القومية والخاصة عربي.

- 460 جنيهًا بالمدارس الدولية.