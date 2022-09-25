الكهرباء: نستهدف زيادة نسبة الطاقة المتجددة من الحمل الأقصى لـ42% في 2035

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء من أساسيات التنمية، وتعد مسألة أمن قومي، كما أن الطاقة المتجددة والنظيفة حازت اهتمام الدولة ووصل إنتاجها إلى نحو 7000 ميجاوات، وأكثر من 20% من إجمالي الحمل الأقصى، والعام المقبل من الممكن أن نصل بالقدرات المركبة لـ10 آلاف ميجاوات، والمخطط حتى 2035 أن تصل نسبة الطاقة المتجددة إلى 42%، ويتم تحديث الاستراتيجية بزيادة المشاركة الخاصة بالطاقة المتجددة.

إعداد استراتيجية للهيدروجين الأخضر

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc»، أنه توجد جهود لتعظيم الاستفادة من الطاقات المتجددة، والمثال الأبرز حاليا هو الهيدروجين الأخضر، إذ تأخذ مصر خطوات مهمة جدا في هذا المجال، ويجري إعداد استراتيجية للهيدروجين الأخضر لضمها لمزيج الطاقة حتى تكون مصدرا مهما لمصر خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى وجود آثار إيجابية للتوسع بالطاقات المتجددة على المناخ وفرص العمل وجذب استثمارات في مجال الطاقة المتجددة والنظيفة.

إصدار الاستراتيجية المصرية لمزيج الطاقة المتجددة

وشرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أن أول إصدار للاستراتيجية المصرية لمزيج الطاقة المتجددة جرى تحديثها، وزيادة النسبة الخاصة بالطاقة المتجددة، وهو أمر ناتج عن انخفاض تكلفة المواد الأولية لاستخدامها في تصنيع الأجهزة أو المعدات الخاصة بالطاقة المتجددة؛ سواء الشمس أو الرياح، مؤكدا على الاستثمار الكبير الذي يجري ضخه في مجال الطاقة المتجددة.