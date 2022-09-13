الطاقة المتجددة: 500 مليار جنيه استثمارات البنية التحتية للشبكة الكهربائية

قال الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إن حوار الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع ممثلي شركتين كبيرتين في مجال الطاقة المتجددة، يحمل العديد من المعاني الإيجابية، منها أن القيادة السياسية تدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وهو ما ظهر جليًا في إنشاء الدولة العديد من المشروعات في هذا المجال خلال الفترة الماضية.

أسعار الطاقة المتجددة تنافس الكهربائية

أضاف الخياط، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية أمنية مكرم ببرنامج «هنا ماسبيرو» على شاشة القناة الثانية المصرية، أن الاجتماع يأتي في إطار التطورات في مجال الطاقة المتجددة، التي امتدت إلى تطور كبير على مستوى المشروعات والأسعار أيضًا، ما انعكس على قدرتها التنافسية العالية، مقابل الطاقة الكهربائية اللازمة لتشغيل المشروعات، لافتًا إلى دور قانون الطاقة المتجددة الأول عام 2014، في إنشاء مشروعات الطاقة المتجددة.

مجمع بنبان للطاقة الشمسية

أشار رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، إلى جهود الدولة في إقامة العديد من مشروعات الطاقة المتجددة مثل مجمع بنبان للطاقة الشمسية، بإجمالي قدرات 1465 ميجا وات وباستثمارت تتجاوز 2 مليار دولار، وكذلك مشروعات في مجال طاقة الرياح، في منطقة خليج السويس بالتعاون مع القطاع الخاص.

إستثمارات تتجاوز 500 مليار جنيه بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية

وأوضح الخياط، أن مصر تمتع بوفرة في مصادر الطاقة المتجددة، سواء الشمسية أو طاقة الرياح، إضافة إلى الجهود المبذولة من قبل الدولة خلال السنوات القليلة الماضية، سواء الخاصة بالبنية التحتية للشبكة الكهربائية باستثمار أكبر من 500 مليار جنيه، كذلك البنية التحتية الخاصة بالطرق الخاصة بالمواني، منوهًا إلى جهود الدولة المتوازية في الإطار التشريعي، التي توفر حزم من الحوافز الخاصة لإنشاء المشروعات.