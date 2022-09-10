السيسي: مصر مهتمة بالتعاون مع الجانب النرويجي في إنتاج الطاقة النظيفة

قال السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، استقبل اليوم تارييه بيلسكوج الرئيس التنفيذي لشركة "سكاتك" النرويجية لتوليد الطاقة الجديدة والمتجدّدة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب السفيرة هيلدا كليمتسدال السفيرة النرويجية بالقاهرة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشركة "سكاتك".

مشروع لإنتاج طاقة كهربائية من الرياح

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول التباحث حول التعاون مع شركة "سكاتك" النرويجية، بشأن مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وإقامة مشروع لإنتاج طاقة كهربائية بمقدار 3 جيجاوات من طاقة الرياح، وذلك في إطار الاستراتيجية الوطنية لتوليد الطاقة النظيفة.

وأكد الرئيس اهتمام مصر بالتعاون مع الجانب النرويجي، نظراً للخبرة العريضة التي يتمتع بها في مجال الطاقة الجديدة والمتجدّدة، خاصة في ظل توافر الإرادة السياسية والتنفيذية، إذ يحظى قطاع الطاقة الخضراء بدعم غير مسبوق من الدولة كإحدى أهم أولوياتها، استغلالاً لثروات مصر من مصادر الطاقة المتجدّدة من الرياح والشمس.

رئيس "سكاتك": مصر تتمتع بثراء في مصادر الطاقة المتجددة

من جانبه؛ أعرب رئيس شركة سكاتك عن تشرفه بلقاء الرئيس، مشيراً إلى الاهتمام البالغ الذي توليه الشركة النرويجية للتعاون مع مصر في مجال الطاقة النظيفة، لاسيما في ضوء الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر للقمة العالمية للمناخ في نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى الثراء الذي تتمتع به مصر في مصادر الطاقة المتجدّدة من الرياح والشمس، وهو ما يؤهلها لتكون واحدة من أكبر منتجي الطاقة المتجدّدة في العالم، بما يُعزّز فرص الاستثمار الواعدة في هذا المجال.