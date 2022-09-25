لجنة العفو الرئاسي تعلن الإفراج عن قائمة جديدة غدا تضم 39 شخصا

أعلنت لجنة العفو الرئاسي، عن الاستعداد لخروج مجموعة جديدة من المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا الرأي والتعبير، غدا الاثنين.

تنسيقات بين اللجنة وأجهزة الدولة

وقال كريم السقا، عضو لجنة العفو الرئاسي، إنه تجري لجنة العفو تنسيقاتها بالتعاون مع أجهزة الدولة والنيابة العامة للإفراج عن دفعة جديدة من المحبوسين احتياطياً، ومن المنتظر الإفراج عنهم غداً.

ومن جانبه، قال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي في بيان له: «إخلاء سبيل 39 محبوسا احتياطيا صباح غدٍ بإذن الله».

ووجه أعضاء لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء بلجنة العفو الرئاسي: «ونتوجه جميعاً بالشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، وكذلك نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة».