«العفو الرئاسي»: ندرس المشكلات القانونية لعودة الموظفين والطلبة المفصولين

قال محمد عبدالعزيز عضو لجنة العفو الرئاسي، إنَّ اللجنة تعمل على حل المشكلات التي يواجهها المخلى سبيلهم، سواء فيما يتعلق بعودتهم إلى أعمالهم أو الطلبة المفصولين من جامعاتهم، كاشفًا أنَّه يجرى إعداد قائمة جديدة بأسماء محبوسين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات الإفراج عنهم.

جار إعداد قائمة جديدة بأسماء محبوسين تمهيدًا للإفراج عنهم

وقال «عبدالعزيز»، في تصريح خاص لـ«الوطن» إنَّ لجنة العفو الرئاسي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي ودعم منه تنسق مع مختلف الجهات في الدولة للعمل على دمج الشباب الذين تم الإفراج عنهم سواء بقرارات عفو رئاسي أو بقرارات إخلاء سبيل من النيابة العامة، بهدف دمجهم في الحياة الطبيعية وعودتهم لممارسة الحياة بشكل طبيعي.

وتابع عضو لجنة العفو الرئاسي: «لذلك طلبت اللجنة أن كل من تمّ الإفراج عنهم التوجه الى اللجنة بنفس الوسائل التي يتم الوصول الى اللجنة من خلال أهالي المحبوسين لعرض المشكلات التي تتعلق بالعودة الى العمل أو مشكلات الدراسة».

اللجنة تتواصل مع جميع المسؤولين لحل مشكلة المفرج عنهم

وفيما يتعلق بأزمة عودة الطلاب المفصولين لجامعاتهم، قال «عبدالعزيز»: «ندرس العمل على حل المشكلات القانونية المتعلقة بالطلبة الذين تم فصلهم من الدراسة الجامعية نتيجة لحبسهم وأيضا المشكلات المتعلقة بالعودة للعمل يجرى العمل على حلها».

وأكّد عضو لجنة العفو أن اللجنة تتواصل مع جميع المسؤولين لحل مشكلة المحبوسين الذين تمّ إخلاء سبيلهم سواء في محور العمل أو الدراسة أو أي محور آخر، موضحًا أنَّ هناك مجموعة تمّ عودتهم لعملهم أو توفير عمل آخر لهم، وأنَّه يتمّ الإعداد لمجموعة أخرى من الأسماء لإخلاء سبيلهم.