اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العفو الرئاسي.. فرصة جديدة للحياة»
كتب:
محمود البدوي
08:00 م | الأربعاء 21 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 22 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «العفو الرئاسي».. فرصة جديدة للحياة
- «اللجنة» تواصل إجراءات إعادة المفرج عنهم إلى وظائفهم.. وتوفير فرص لغير العاملين منهم
- القوى السياسية تشيد بالقرارات.. وعضو «أمناء الحوار الوطني»: المعفو عنهم لديهم خبرات يمكن أن تساعد في البناء
- استشاري صحة نفسية: المفرج عنهم في احتياج إلى التأهيل والدمج لمنحهم حياة جديدة
- النزلاء يحصلون على حقوق ومكتسبات عديدة
- أستاذ العلوم السياسية: لابد أن تتشارك القوى المختلفة داخل البلاد في عملية إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم
- «السيسي»: الكلمة من الإعلام أمانة ومسؤولية أمام الشعوب
- حماية بـ «قوة القانون».. الحكومة تطلق استراتيجية «الملكية الفكرية»
- وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي
- رفع سرعات الإنترنت لـ 47 منشأة فندقية بشرم الشيخ
- «التعليم»: منع الدروس الخصوصية في المدارس
الصفحة الثانية
- قبول ترشح مصر لريادة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على «فيروس سي»
- وزير الإسكان يوجه برفع درجات الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار
- دورات تدريبية عن صيانة أجهزة التبريد باستخدام بدائل صديقة للبيئة
- «الاقتصادية»: التعاون مع «العسكريين والتجاريين» لـ 35 دولة
- محافظ أسوان: «بنبان» ستحول المدينة لعاصمة طاقة شمسية للعالم
- «رائف» من «شيال» إلى دكتور جامعي: العلم لا يكيل بـ «الطوب والرمل»
- «بالقلم».. حملة توفير مستلزمات الدراسة مجانًا للأطفال
الصفحة الثالثة
- «السيسي» يوجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير «التمريض» وتعزيز تصنيع اللقاحات
- طرح «رؤية 2030» ضمن الحوار الوطني يضمن التوافق المجتمعي
- «التموين»: تحصيل 500 جنيه عن كل يوم للمخابز المتوقفة دون سبب
- الحكومة: تعاون لتوطين الصناعة المحلية ودفع التنمية التكنولوجية
- «الري»: عرض التجربة المصرية في حماية الشواطئ خلال «cop 27»
- «الملا»: عرض خطط شركات البترول لخفض الانبعاثات
- إلغاء سفر عدد من المعتمرين «ترانزيت» بتأشيرات افتراضية
- الزمالك يستعد لآخر صفقاته وعرض «فوفانا» على الأهلي
- «بوتين» يعلن التعبئة الجزئية للجيش لمواجهة «الناتو» في أوكرانيا
الصفحة الرابعة
- حماية «الملكية الفكرية» بقوة القانون
- رئيس الوزراء يوقع الاستراتيجية الوطنية ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030: الدولة تدرك أهمية اقتصاد المعرفة
- «الوطنية للملكية الفكرية».. حجر أساس لجذب فرص اقتصادية
- حضور عالمي ومشاركة وزارية مصرية على أعلى مستوى وتوجيه من الرئيس السيسي
- «مدبولي»: تدفع عجلة الاقتصاد وتدعم العملية التنموية الشاملة والمستدامة وتواكب التطور العالمي
- مقال للدكتور محمود خليل، تحت عنوان «حمودة فايت»
الصفحة الخامسة
- وزراء: ستحفز الإبداع.. وتجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمنة قانونا
- إشادات دولية بـ «مصر»: تضم علماء قادرين على تحويل الأفكار لـ «واقع»
- برلمانيون: بداية الانطلاق داخل الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد
- مقال للدكتور خالد منتصر، تحت عنوان «هل يمكنك منع مرض ألزهايمر؟».
الصفحة السادسة
- القوى السياسية تشيد بقرارات لجنة العفو الرئاسي: فرصة جديدة لـ «العودة والدمج».. والجميع يشارك في «الجمهورية الجديدة»
- ورقة بحثية توثق تاريخ «الإخوان» في ألمانيا.. «من التأسيس وحتى الطرد»
- عضو «أمناء الحوار الوطني»: المعفو عنهم لديهم خبرات من شأنها أن تساعد في البناء
الصفحة السابعة
- مقال للكاتب الصحفي أحمد رفعت، تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة.. السكك الحديدية (5)»
- مقال لـ أميرة خواسك تحت عنوان «الذين شوهوا إسلامنا»
- مقال للدكتور صلاح حسب الله تحت عنوان «مسجل بعلم الوصول»
- مقال لـ عيسى الزرعوني تحت عنوان «فن الممكن في السياسة دروس وعبر»
- مقال لـ خديجة حمودة تحت عنوان «يسمعني حين يحادثني»
- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان «خالد محيي الدين وستة رؤساء (2)»
- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «هيئة الأخلاق الحميدة»
الصفحة الثامنة والأخيرة
- «تانيس» مبادرة لنشر الوعي البيئي.. بروح «فرعونية»
- «عروسة وحصان» مهنة الأب والأبناء.. و«المكياج» على الستات.. «يا حلاوة»
- أحدث جرار «سكة حديد» في منزل «محمد»: باعشق القضبان
- طلة مشرقة وحركات رشيقة تخفي ألما ودموعا: «البالية للأميرات»