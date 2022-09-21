اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «العفو الرئاسي.. فرصة جديدة للحياة»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الخميس 22 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «العفو الرئاسي».. فرصة جديدة للحياة

- «اللجنة» تواصل إجراءات إعادة المفرج عنهم إلى وظائفهم.. وتوفير فرص لغير العاملين منهم

- القوى السياسية تشيد بالقرارات.. وعضو «أمناء الحوار الوطني»: المعفو عنهم لديهم خبرات يمكن أن تساعد في البناء

- استشاري صحة نفسية: المفرج عنهم في احتياج إلى التأهيل والدمج لمنحهم حياة جديدة

- النزلاء يحصلون على حقوق ومكتسبات عديدة

- أستاذ العلوم السياسية: لابد أن تتشارك القوى المختلفة داخل البلاد في عملية إعادة دمج وتأهيل المفرج عنهم

- «السيسي»: الكلمة من الإعلام أمانة ومسؤولية أمام الشعوب

- حماية بـ «قوة القانون».. الحكومة تطلق استراتيجية «الملكية الفكرية»

- وزير المالية: حققنا فائضًا أوليًا 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي

- رفع سرعات الإنترنت لـ 47 منشأة فندقية بشرم الشيخ

- «التعليم»: منع الدروس الخصوصية في المدارس

الصفحة الثانية

- قبول ترشح مصر لريادة أصدقاء الأمم المتحدة للقضاء على «فيروس سي»

- وزير الإسكان يوجه برفع درجات الاستعداد لمواجهة مخاطر السيول والأمطار

- دورات تدريبية عن صيانة أجهزة التبريد باستخدام بدائل صديقة للبيئة

- «الاقتصادية»: التعاون مع «العسكريين والتجاريين» لـ 35 دولة

- محافظ أسوان: «بنبان» ستحول المدينة لعاصمة طاقة شمسية للعالم

- «رائف» من «شيال» إلى دكتور جامعي: العلم لا يكيل بـ «الطوب والرمل»

- «بالقلم».. حملة توفير مستلزمات الدراسة مجانًا للأطفال

الصفحة الثالثة

- «السيسي» يوجه بوضع استراتيجية متكاملة لتطوير «التمريض» وتعزيز تصنيع اللقاحات

- طرح «رؤية 2030» ضمن الحوار الوطني يضمن التوافق المجتمعي

- «التموين»: تحصيل 500 جنيه عن كل يوم للمخابز المتوقفة دون سبب

- الحكومة: تعاون لتوطين الصناعة المحلية ودفع التنمية التكنولوجية

- «الري»: عرض التجربة المصرية في حماية الشواطئ خلال «cop 27»

- «الملا»: عرض خطط شركات البترول لخفض الانبعاثات

- إلغاء سفر عدد من المعتمرين «ترانزيت» بتأشيرات افتراضية

- الزمالك يستعد لآخر صفقاته وعرض «فوفانا» على الأهلي

- «بوتين» يعلن التعبئة الجزئية للجيش لمواجهة «الناتو» في أوكرانيا

الصفحة الرابعة

- حماية «الملكية الفكرية» بقوة القانون

- رئيس الوزراء يوقع الاستراتيجية الوطنية ضمن أهداف التنمية المستدامة 2030: الدولة تدرك أهمية اقتصاد المعرفة

- «الوطنية للملكية الفكرية».. حجر أساس لجذب فرص اقتصادية

- حضور عالمي ومشاركة وزارية مصرية على أعلى مستوى وتوجيه من الرئيس السيسي

- «مدبولي»: تدفع عجلة الاقتصاد وتدعم العملية التنموية الشاملة والمستدامة وتواكب التطور العالمي

- مقال للدكتور محمود خليل، تحت عنوان «حمودة فايت»

الصفحة الخامسة

- وزراء: ستحفز الإبداع.. وتجذب الابتكارات الأجنبية وسط بيئة مؤمنة قانونا

- إشادات دولية بـ «مصر»: تضم علماء قادرين على تحويل الأفكار لـ «واقع»

- برلمانيون: بداية الانطلاق داخل الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية المستدامة ودفع عجلة الاقتصاد

- مقال للدكتور خالد منتصر، تحت عنوان «هل يمكنك منع مرض ألزهايمر؟».

الصفحة السادسة

- القوى السياسية تشيد بقرارات لجنة العفو الرئاسي: فرصة جديدة لـ «العودة والدمج».. والجميع يشارك في «الجمهورية الجديدة»

- ورقة بحثية توثق تاريخ «الإخوان» في ألمانيا.. «من التأسيس وحتى الطرد»

- عضو «أمناء الحوار الوطني»: المعفو عنهم لديهم خبرات من شأنها أن تساعد في البناء

الصفحة السابعة

- مقال للكاتب الصحفي أحمد رفعت، تحت عنوان «حتى تكتمل الصورة.. السكك الحديدية (5)»

- مقال لـ أميرة خواسك تحت عنوان «الذين شوهوا إسلامنا»

- مقال للدكتور صلاح حسب الله تحت عنوان «مسجل بعلم الوصول»

- مقال لـ عيسى الزرعوني تحت عنوان «فن الممكن في السياسة دروس وعبر»

- مقال لـ خديجة حمودة تحت عنوان «يسمعني حين يحادثني»

- مقال لـ عماد فؤاد تحت عنوان «خالد محيي الدين وستة رؤساء (2)»

- مقال لـ سحر الجعارة تحت عنوان «هيئة الأخلاق الحميدة»

الصفحة الثامنة والأخيرة

- «تانيس» مبادرة لنشر الوعي البيئي.. بروح «فرعونية»

- «عروسة وحصان» مهنة الأب والأبناء.. و«المكياج» على الستات.. «يا حلاوة»

- أحدث جرار «سكة حديد» في منزل «محمد»: باعشق القضبان

- طلة مشرقة وحركات رشيقة تخفي ألما ودموعا: «البالية للأميرات»