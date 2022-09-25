الجمارك: نسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز لمصالح المواطنين

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن جميع الجهات الحكومية باتت متواصلة بشكل قوي مع بعضها البعض، سعيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز لمصالح المواطنين في الجهات المختلفة.

إنشاء لجنة تجمع ما بين الضرائب والجمارك

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وزير المالية أنشأ لجنة تجمع ما بين الضرائب والجمارك لتحقيق أعلى سرعة في الإفراج الجمركي، وإسراع دخول البضائع المتعلقة بقمة المناخ المقبلة COP 27.

أوضحت أن الوزارة أعدت 50 سؤالا وإجابة حول كل ما يشغل بال المواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل المختلفة وحتى الموقع الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعربية تسهيلا على الزائرين.

وتابعت: «بنتواصل مع رجال أعمال كتير وشركات منظمة لأنها بتجيب حاجات من دلوقتي، تمهيدا لعقد قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل».