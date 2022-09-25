رئيس التحرير

أحمد الخطيب

الجمارك: نسعى لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز لمصالح المواطنين

كتب:

محمد متولي
09:05 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
مصلحة الجمارك المصرية

مصلحة الجمارك المصرية

قالت الدكتورة منى ناصر، مساعد وزير المالية للمتابعة وتطوير الجمارك، إن جميع الجهات الحكومية باتت متواصلة بشكل قوي مع بعضها البعض، سعيا لتحقيق أكبر قدر ممكن من الإنجاز لمصالح المواطنين في الجهات المختلفة.

إنشاء لجنة تجمع ما بين الضرائب والجمارك 

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن وزير المالية أنشأ لجنة تجمع ما بين الضرائب والجمارك لتحقيق أعلى سرعة في الإفراج الجمركي، وإسراع دخول البضائع المتعلقة بقمة المناخ المقبلة COP 27.

أوضحت أن الوزارة أعدت 50 سؤالا وإجابة حول كل ما يشغل بال المواطنين عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل المختلفة وحتى الموقع الإلكتروني باللغتين الإنجليزية والعربية تسهيلا على الزائرين.

وتابعت: «بنتواصل مع رجال أعمال كتير وشركات منظمة لأنها بتجيب حاجات من دلوقتي، تمهيدا لعقد قمة المناخ في شهر نوفمبر المقبل».

 

اقرأ المزيد:

رئيس مصلحة الجمارك: الضريبة على الموبايلات هتدخل للدولة 4 مليارات جنيه

رئيس مصلحة الجمارك يغادر إلى بروكسل لحضور اجتماعات المنظمة العالمية

رئيس مصلحة الجمارك: مصر تسعى لإرساء دعائم الاقتصاد الأخضر

رئيس مصلحة الجمارك: يجب تضافر الجهود الوطنية لمواجهة أزمة «الحدود الهشة»
بقلم محمد متولي