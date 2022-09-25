على طريقة «الفك المفترس».. سمكة قرش تقتل سيدة في جنوب أفريقيا

في مشهد مرعب يشبه أفلام الإثارة والرعب، مثل «الفك المفترس»، هاجمت سمكة قرش بيضاء كبيرة، سيدة ثلاثينية كانت تسبح في شاطئ بدولة جنوب أفريقيا، وتسببت في مصرعها، حيث فوجئ الجميع بصراخ السيدة قبل أن يتم سحبها أسفل المياه بواسطة السمكة القاتلة.

السيدة لم تكن تسبح في مكان عميق

وأفادت قناة سكاي نيوز عربية بأن السيدة المتوفاة لم تكن تسبح في مكان عميق وهو ما أصاب الجميع بالصدمة، حيث عمدت السمكة إلى سحب السيدة إلى المياه العميقة، وبعد هذا الواقعة استدعت السلطات في جنوب أفريقيا خبراء من العهد الوطني للإنقاذ البحري في شاطئ سنترال بيتش مع إطلاق قارب للبحث على السيدة التي وجدت جثتها على بعد 50 قدما من الشاطئ.

ثالث هجوم للقرش ويمتلك 300 سِنة حادة

ويعد هذا الهجوم الثالث من نوعه الذي يتعرض له الأشخاص في هذه المنطقة، ويبلغ طول السمكة 20 قدما ووزنها طنين وتمتلك 300 سنة حادة وقادرة على 35 ميلا في الساعة.

وقتل 37 شخصا في هجمات أسماك القرش عند جنوب أفريقيا، ولكن في عام 1950 تم تسجيل 66 حالة هاجمتها القروش.