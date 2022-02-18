رئيس جنوب إفريقيا يدعو إلى إزالة عقبات توزيع لقاحات كورونا بالقارة

قال سيريل رامافوزا، رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، إنّ منظمة الصحة العالمية سهّلت إنشاء مركز التطوير الخاص بلقاحات كورونا في بلاده، داعيا إلى عدم السماح لبعض المشكلات بإعاقة توزيع اللقاحات: «يجب أن يتم هذا الأمر وفق جدول زمني محدد لمساعدة الدول التي لا تمتلك القدرة على الوصول إلى الأمصال واللقاحات لكي نصل إلى كل الشعوب».

جنوب إفريقيا: سنعمل على إنتاج اللقاحات والعلاج

وأضاف في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للقمة الإفريقية الأوروبية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي: «سنعمل على إنتاج اللقاحات والعلاج وتصديرها لكل دول العالم، ونرحب بإعلان منظمة الصحة العالمية التعاون معنا ومع مصر وكينيا وتونس والسنغال، ونقدر المساعدات والمنح اللازمة ونقبل المساعدة لكنها ليست مستدامة، ساعدونا في التمكين ودعونا نزيل العقبات».

وتابع: «نحتاج إلى المزيد، ولا نريد لأي دولة إفريقية أن تكون خلف الركب»، مؤكدا على أنّ هناك قيمة للعمل الجيد والنظام البيئي الذي يشمل الجامعات ومراكز البحوث ومؤسسات الصحة العالمية وشركات الدواء والجهات التنظيمية لتحقيق أفضل الأعمال.

الالتزام بشراء التطعيمات من المنتجين المحليين ضروري

وأشار، إلى أن منظمة «كوفاكس»، وغيرها يجب أن تلتزم بشراء التطعيمات من المنتجين المحليين وتوزيعها في قارة إفريقيا بدلا من التوجه إلى خارج الحدود.

وأوضح: «نحتاج أن نكون من أكبر المشترين للتطعيمات في العالم ويجب أن يكون هناك العديد من الإجراءات لمكافحة كل الأمراض، وحال الموافقة بشكل سريع فإننا يمكننا تسهيل التنوع الخاص بإنتاج لقاحات كورونا لكل المناطق الجغرافية البعيدة عن مناطق الحصول على التطعيمات».