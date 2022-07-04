معلومات عن سمكة قرش الغردقة.. تظهر في الربيع والصيف وغير مؤذية

قرش الغردقة ليست ظاهرة جديدة، إذ رصدت لجنة الطوارىء بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد ظهور هذه السمكة، وهي من فصيلة قرش الحوت، بالقرب من جزيرة الأخوين في أواخر عام 2018، وذكرت رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد سوزان خليف آنذاك، أنه تم مشاهدة سمكتين بجوار مركب للغوص، الأولى من فصيلة الحوت، والثانية من فصيلة القرش المحيطي، وبجوارهما سمكة، وكانتا متجهتين ناحية الجنوب.

وأضافت رئيس المعهد القومي لعلوم البحار، أن سمكة قرش الغردقة من فصيلة الحوت تظهر خلال فصلي الربيع والصيف في شمال وجنوب البحر الأحمر، ولا تثير الذعر، حيث تتميز أسماك قرش الحوت بأنها غير مفترسة رغم ضخامة حجمها الذي يصل إلى 12.5 متر، فهي أليفة نوعا ما.

نصائح للتعامل مع سمكة قرش الغردقة

ونظرا لاحتمالية ظهور سمكة قرش الغردقة من فصيلة الحوت في فصلي الصيف والربيع، شاركت مجموعة ديوان عام محافظة البحر الأحمر على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» منشورا يحوي عدة نصائح عند السباحة في مياه البحر الأحمر، كالتالي:

- تظهر أسماك القرش داخل البحار والأنهار والمحيطات على حد سواء.

- مستحضرات التجميل تجذب سمك القرش وتثير فضوله.

- يجب رؤية قاع البحر أو المحيط عند السباحة به، فلا يفضل السباحة بالمياه الضحلة.

- سمك القرش يستطيع التواجد داخل المياه الضحلة.

- لا تلقي بقايا الطعام داخل المياه.

- عند التعرض لنزيف دموي يجب الخروج من المياه فورا.

- يحظر ارتداء الخواتم والساعات، خاصة الفضية منها.

- إذا شعرت بموجة مفاجئة تدفعك من أسفل إلى أعلى اخرج من المياه فورا.

تجنب التعرض للحياة البحرية

- يحظر إحداث ارتباك على سطح المياه أثناء السباحة داخل العمق.

- يُمنع التعرض لأي شكل من أشكال الحياة البحرية.

- إذا حدث هجوم فعلي من سمكة قرش يجب محاولة الإمساك بعينها وخياشيها، وستتركك فورا.