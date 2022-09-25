لجنة العفو الرئاسي تعلن أسماء المفرج عنهم غدا.. قائمة تضم 39 شخصا

أعلن طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، قائمة تضم أسماء المفرج عنهم اليوم.

وقال الخولي في بيان: «تؤكد لجنة العفو أنها نسقت مع الجهات المعنية بالدولة، وجار الإفراج عن 39 من المحبوسين على ذمة قضايا، وذلك بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، كما تؤكد اللجنة أنها مستمرة في التنسيق مع جميع الجهات المعنية للإفراج عن دفعات جديدة خلال المرحلة المقبلة».

لجنة العفو الرئاسي تشكر الرئيس

ووجّه عضو لجنة العفو الرئاسي الشكر لمؤسسة الرئاسة والنائب العام ووزارة الداخلية والزملاء بلجنة العفو الرئاسي، قائلا: «ونتوجه جميعا بالشكر لرئيس الجمهورية على دعمه المستمر للجنة، كما نتوجه بالتحية للنائب العام ووزير الداخلية على جهودهم المشكورة لإنجاح عمل اللجنة».

أسماء المفرج عنهم

وجاءت قائمة الأسماء، كالتالي:

- عصام محمد محمد أحمد

- ‏سعيد محمد صاوي عيد

- هاني حسن محمد ابراهيم

- وليد علي سالم محمود

- أحمد عبدالله عبدالحفيظ

- وائل قرني سيد محمود

- أحمد محمد محمد إسماعيل

- مجدي صلاح خاصر محمود

- أحمد طريف جلال ظريف

- ضياء عبد الحفيظ عبد المنعم

- محمد إبراهيم عبد الستار محمد

- عاطف محمد عبدالرحمن أحمد

- محمد عزام محمد حسين

- محمد شعبان حسين علي

- رزق صبحي يوسف فخر

- محمود حنفي محمود أحمد

- سامح عبدالمنجي السعيد احمد

- حسني حسانين عبد الغفار

- يوسف محمود عباس سالم

- عمر عبدالقادر عبدالحليم شندي

- رجب عبده محمد جاد المولى

- أيمن جمال محمد حسن

- عبدالحميد سيد عبدالحميد إبراهيم

- أشرف محمد عبدالمقصود عطية

- مصطفى علي صبرة علي

- محمود رضا محمود محمد

- خالد محمد عبدالسلام رضوان

- عبداللاه حسين محمد علي

- علي محمود محمد خليل

- احمد مجدي محمد صالح

- تامر محمد عبد الرحمن عباس

- مصطفى محمود احمد كامل

- مصطفى محمد فوزي رزق ميدان

- أحمد علي محمد مروان

- محمد فتحي محمد حسانين

- أحمد عبد اللطيف أحمد الخولي

- محمد طه أحمد محمد

- إسلام خلف محمد أحمد

- محمد محيي الدين محمد عيسى