إبراهيم عكاشة يكتب.. «المحنكون في الأرض»

هل يوجد في التاريخ ميليشيا أو شراذم مخربة، انتصرت على دولة كبيرة راسخة في الأرض؟

إذًا على ماذا تُراهن جماعة الاخوان الإرهابية؟!

لماذا تُصر على تحدي التاريخ والجغرافيا؟

ما تقوم به الجماعة الإرهابية الآن لا يعدو "الغلاسة"..لما يبقى المحل اللي بيضايقك ورقه سليم وقانوني وموقف صاحبه قوي، وإنت عارف إن مفيش في إيدك حاجة، أكتر حاجة تقدر تعملها ساعتها كمواطن غلس انك تركن عربيتك امامه كدا غلاسة أو تسلط عليه ناس رخمة زيك يلقحوا كلام في الرايحة والجاية.

أهو دا اللي بيحصل دلوقتي في مصر.. الجماعة الغلسة مسلطة شوية محنكين يلقحوا كلام في الرايحة والجاية.. أهو غلاسة والسلام.

شوية المحنكين دول بقى ناس فاضية بتقول كلام فاضي.. أحيانًا بيبقى عندك وقت تتسلى وترد عليه.

والحقيقة أنا عندي شوية وقت النهاردة وقررت أتسلى وأرد على شوية تحنيكات، مثلا كل ما حد ينشر عن فرحته بالعاصمة الإدارية، لازم تلاقي محنك يقولك "مش بدل العاصمة الإدارية كان وزع علينا ساندوتشات كبدة"!

الحقيقة إن العاصمة الإدارية مأخدتش مليم واحد من موازنة الدولة وخاصة بند ساندوتشات الكبدة، آه والله، لو مش مصدقني موازنة الدولة منشورة.. هاتلي منها كدا بند اسمه العاصمة الإدارية!.. العاصمة الإدارية شغالة من حصيلة بيع أراضيها لشركات التطوير العقاري والشركات الاستثمارية.. بتاخد منهم فلوس تبني بيها. بس كدا.. اه والله.

كيان منفصل ماليًا وإداريًا عن الدولة.. بدليل الرئيس السيسي لما قال شركة العاصمة الإدارية عايزة تأجرلنا الحي الحكومي بـ4 مليارات جنيه في السنة، والمحنكين ساعتها اتريقوا ومش فاهمين معناها.. أهو ده معناها.

المحنك من دول يقرا خبر عن مثلا شبكة الطرق يقولك "الصحة والتعليم أهم"!

أكليشيه محفوظ من أيام الخديوي.. لا هو فاهم معناه ولا كلف خاطره يعرف اللي حصل في الصحة والتعليم.

عندك مثلا أيها المحنك ميزانية الصحة في 2014 كانت 95 مليار جنيه.. دلوقتي أصبحت 310 مليارات جنيه.. ميزانية التعليم قبل الجامعي في 2014 كانت 83 مليار جنيه.. دلوقتي 317 مليار جنيه.. زيادات مذهلة.

أهم تحنيكة بقى شغالين عليها دلوقتي هي الاقتصاد! رغم ان كل الإنجارات والمشروعات دي كلها اتعملت والمحنك شغال من 2014 على كلمة الاقتصاد واقع، لكن رغم كدا مصمم برضو ان الاقتصاد واقع.. لا تخرج قبل أن تقول سبحان الله.هقولك أيها المواطن تطمن ازاي ان الدنيا ماشية وكل المحنكين دول تعبانين في دماغهم وعايزين دماغك تعبانة زيهم بترديد كلامهم..

أوروبا اللي هي أوروبا حيث الاقتصاد القوي والعالم المتقدم، متقدرش دلوقتي تعمل مشروع واحد على الأرض حتى لو كان سور حوالين مبني، مش المبنى نفسه كمان.. أما مصر انزل الشارع واتفرج.. معدات شغالة في كل متر في مصر ليل ونهار بيسابقوا الزمن.. طول ما إنت شايف معدات شغالة في الشارع، اطمن..ليه؟ لأن مفيش دولة في العالم تقدر تشغل مُعدّة واحدة في الشارع لو اقتصادها فيه مشكلة.

لو دولة بتعاني هيكون منطقها توفير أي مليم لبكرة علشان ميقعوش.. ده بالمناسبة مش منطق الدول بس.. ده منطقك انت كمان.. ما هو مش معقولة تبقى مفلس ومش عارف تأكل عيالك وهتنزل تشتري هدوم مثلا.. دا المنطق العملي اللي تقدر تشوفه بعينك وتحكم. أما بقى لو عينك برضو مش عايزة تصدق دا، يبقى انت كدا من المحنكون في الأرض.