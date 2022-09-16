إبراهيم عكاشة يكتب: إحنا اللي تاعبين بعضنا

عناوين رنانة عمالة تطلع خاصة بالاقتصاد..

كله شغال علينا بطريقة إلحق ياجدع دا هيحصل وهيحصل.. كله عمال يفرقع عناوين من نوعية السوق يحبس أنفاسه والسوق يترقب!

يترقب إيه بالظبط محدش عارف! بس أهي عناوين جذابة وحلوة بتجيب تفاعل مالوش أي لازمة.

إيه اللي هيحصل يعني؟!

البنزين هيغلى ربع جنيه؟!

الفايدة هترتفع؟ هتنخفض؟!

الدولار هيرتفع؟ هينخفض؟!

أنا شخصيًا كل دا ولا يفرق معايا

دا العادي بتاع العالم طالع نازل

اللي مش عادي بالنسبة لي هو المواطن المصري نفسه.. إحنا اللي تاعبين بعضنا وإحنا اللي بنولع السوق وبنولع كل حاجة.

وإحنا برضو اللي نقدر نطفي أو نثبت السوق والحياة كلها.

ما هو لو الوقود غلي ربع جنيه وسواق الميكروباص حسب إن التفويلة بتاعته زادت مثلا 20 جنيه فيرضى يسترد العشرين جنيه فقط من الركاب، والله الدنيا هتمشي.

لكنه بيصمم يستردها 200 جنيه بيرفع الأجرة نص جنيه على كل راكب!

مع إن السولار ماغليش في آخر زيادة للبنزين، بس سواقين الميكروباص رفعوا الأجرة تضامنًا مع البنزين في محنته.. قلبهم كبير.

هل مطعم الفول ممكن نقنعه إن لو تكلفة قدرة الفول زادت عليه 50 جنيه مثلا، فدا مش مبرر إنه يرفع سعر الساندويتش نص جنيه أو جنيه، ومش لازم يرجع الخمسين جنيه 500؟

هل مستورد أي سلعة لما يلاقيها زادت معاه 100 جنيه مثلا يرضى يرجعهم من الزبون ولو حتى 150 بس؟

لا طبعا

لازم يستغل الفرصة ويرجعها ألف جنيه.

اللي حتى تجارته مش سلعة ممسوكة ولها مصاريف شراء، زي الأطباء والمدرسين مثلا، بيروحوا رافعين أجورهم احتياطي بحجة إن كل حاج غليت فبيأمن نفسه!

الله.. أمال مين المضرور بالظبط لما كله جاب حقه من اللي بعده؟!

دا حتى بتاع الباركينج رفع فلوسه!

كل الناس بترفع أسعارها وكله وأنت بتشتري منهم وبيبلغك بالسعر الجديد تلاقيه بيعيط لك دموع تماسيح ويحسبن على الحكومة وهو بيقلبك وفي ابتسامة سعادة شريرة خافيها وبيقول في سره يا رب الحكومة كل يوم ترفع البنزين ولا الدولار!

الحكومة قالت ربع جنيه.. لو حسبنا مضاعفات الربع جنيه عمرها ما هتجيب ان كيلو الأي حاجة ننام نصحى نلاقيه اتضرب في 3 أضعاف.

الحكومة رفعت الدولار قروش أو حتى جنيهات يا أخي!

خد حقك بس

العامل المشترك بين الناس دي كلها إنهم بيتقابلوا على القهوة بالليل يعيطوا عياط تماسيح جماعي على ارتفاع الأسعار!

نعم؟!!

الغريبة بقى لما القهوجي يحاسبهم آخر قعدة النواح الجميلة دي على سعر الشاي فيلاقوا الكوباية ارتفع سعرها من 5 جنيه لـ10 جنيه فيمسكوا في الراجل في نفس واحد ويقولوله دا كيلو الشاي رفع 5 جنيه بس، ازاي عايز تاخد خمسة جنيه من كل زبون ويقعدوا يحسبوله الكيلو بيعمل كام كوباية ويطلعوه حرامي بعد ما يكتشفوا إنه زود مكسبه في الكيلو من كذا للضعفين.

برافو عليكم

كشفتوه يا ولاد الإيه

طيب مأخدتوش بالكم من حاجة وأنتوا بتكشفوه وبتحسبوا وراه؟

حاجة إيه يا أستاذ إبراهيم دا راجل حرامي!

بجد؟

طيب الحمد لله

دا ما لفتش نظركم لحاجة طيب؟!

آه.. منها لله الحكومة.

برضو؟!!