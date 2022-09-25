ضبط شخصين زورا محررات رسمية داخل مرور التبين 

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على شخصين لتزويرهما محررات رسمية داخل مرور التبين، تحرر محضرا بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية التفاصيل

بدأت التفاصيل حينما نجحت قوة أمنية من قسم شرطة التبين، بضبط شخصين داخل وحدة مرور التبين، لقيامهما بتزوير محررات رسمية.

واقتادت القوة الأمنية المتهمين لقسم شرطة التبين، وتحرر محضر بالواقعة، وجار عرض المتهمين على النيابة العامة.

الموقف القانوني

وحول الموقف القانوني، يقول المحامي تامر الشايب إن المادة 211 تنص على: «كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة يعاقب بالسجن المشدد أو السجن».

ونصت المادة 212 على كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها 10 سنوات.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن المادة 213 نصت أيضا: «يعاقب أيضًا بالسجن المشدد كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها».

وأشارت المادة 214 إلى أنه كل من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة ويعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاثة سنوات إلى عشر.