تحويلات مرورية بمدينة نصر لتنفيذ أعمال الصيانة بكوبري الفردوس الجديد

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة تعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ بعض أعمال الصيانة بكوبري الفردوس الجديد بمحور صلاح سالم في الاتجاه القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر، الأمر الذي يتطلب تنفيذ التحويلات المرورية اللازمة لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال على النحو التالى:ـ

تحويلات مرورية بمدينة نصر

الاتجاه القادم من محور صلاح سالم اتجاه نفق الأزهر استكمال حركة المركبات «فيما بين كوبري الفردوس الجديد والقديم» فيميناً اتجاه شارع أحمد سعيد، فالدوران والعودة من أسفل كوبري أحمد سعيد اتجاه محور صلاح سالم فيميناً اتجاه نفق الأزهر، الاتجاه القادم من محور جيهان السادات اتجاه مطلع كوبري الفردوس الجديد من شارع أحمد سعيد «مطلع شيل أوت» استكمال حركة المركبات الطولي بشارع أحمد سعيد فالدوران والعودة من أسفل كوبرى أحد سعيد اتجاه محور صلاح سالم فيمينا اتجاه نفق الأزهر.

ويستمر تنفيذ تلك الأعمال في مدة زمنية ليلتان «ليلاً فقط» اعتباراً من الساعة 12,05 صباحاً وحتى 6 صباحاً من نفس اليوم وذلك يومي الأحد والاثنين الموافقين 25، 26/9/2022 فقط، وتم التنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.