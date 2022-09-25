الداخلية توجه قافلة إنسانية وطبية بمحافظتي الشرقية وبورسعيد

وجهت وزارة الداخلية قافلة إنسانية وطبية بنطاق محافظتي الشرقية وبورسعيد في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» واستمرار لتفعيل مبادرة «كلنا واحد – معك في كل مكان».

وقال الوزارة في بيانها، إنه في ضوء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى، واستمرارا للدور المجتمعي لوزارة الداخلية الهادف في أحد محاوره إلى المساهمة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

فعاليات مبادرة «كلنا واحد- معك في كل مكان»

واصلت وزارة الداخلية فعاليات مبادرة «كلنا واحد- معك في كل مكان»، لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين من قاطني القرى والمناطق الأكثر احتياجا.

واضطلع قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية بالتنسيق مع القطاعات الأمنية والجهات المعنية بتوجيه قوافل (طبية - إنسانية)، استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظتي الشرقية – بورسعيد لتقديم كافة أوجه الرعاية والدعم للمواطنين، إذ جرى توزيع عدد من المساعدات العينية وتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين

وجرى زيارة عدد من المستشفيات ودور رعاية المسنين والأيتام، وتوزيع المساعدات العينية على النزلاء، فضلاً عن توقيع الكشف الطبي على عدد من نزلاء دور رعاية المسنين والأيتام وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان.

وجرى زيارة عدد من المنشآت الشرطية للتأكيد على تقديم الخدمات الشرطية في سهولة ويسر والعمل على الارتقاء بالمواقع الخدمية وتطويرها بكافة القطاعات.

وشارك في القافلة عدد من ضباط وضابطات قطاع حقوق الإنسان لتيسير تلبية مطالب أهالي تلك القرى الأمنية والخدمية.

ولاقى ذلك قبولاً واستحسانا من الأهالي، مُشيدين بجهود الوزارة في هذا الشأن.