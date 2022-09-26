«جوي» أول مصرية تحصد مركزا في بطولة العالم للشطرنج تحت سن 14: «بحلم باللقب»

لم تكن مثل من هم في سنها يبحثون عن الألعاب الإلكترونية ومشاهدة أفلام الأنيمشين على التليفزيون، إذ كان عقلها شغوفًا بلعبة واحدة فقط، راحت تراقب والدها وعمها وهما يلعبان الشطرنج، لتنشأ على على خطى والدها وتطلب منه أن يعلمها كيف تمارسها، وسريعًا أثبت براعة منقطعة، لتحصد «جوي» المركز الثامن في بطولة لعبة الشطرنج تحت سن الـ14 عامًا.

تحكي جوي روماني، أول مصرية تحصد المركز الثامن في بطولة العالم للشطرنج تحت سن الـ14 عامًا في رومانيا، أنها شاهدت والدها وعمها يلعبان الشطرنج، فأحبت حركاتها وكونها تحتاج إلى مهارة وذكاء وتركيز: «أنا حبيت اللعبة لأن لقيت فيها منافسة وعلمتني حاجات كتيرة، وبدأت ألعبها من وأنا عندي 8 سنين، كنت بشوف بابا وعمي بيلعبوها فحبيتها وطلبت من بابا يمرني».

تفوق جوي بلعبة الشطرنج ودعم الأسرة

رويدًا رويدًا لاحظ الأب تفوق ابنته في لعبة الشطرنج، فأحضر لها مدربين لثقل مهارتها، وبدأت في المشاركة بالبطولات، ولكنها واجهتها صعوبات بعد المسافة بين محافظتها أسيوط بصعيد مصر ومركزية المسابقات بمحافظة القاهرة، فضلًا عن تحمل أسرتها نفقات سفرها للمشاركة في بطولة العالم للشطرنج تحت 14 سنة، التي اختتمت في رومانيا برصيد 7.5 نقطة: «أنا حققت 7.5 نقطة في البطولة بالتساوي مع لاعبة الهند ولاعبة كندا بنفس رصيد النقاط»، وطبقًا لأنظمة كسر التعادل حلت «جوي» في المركز العاشر «الثامن مكرر»، بحسب حديثها لـ«الوطن».

حلم الحصول على اللقب

«بهدي الفوز لبابا وماما ومدرب الشطرنج بتاعي»، تحلم «جوي» بالحصول على لقب «WGM» أي أستاذة دولية في لعبة الشطرنج.