وزير الرياضة يكرم منتخبات الشطرنج بعد الفوز بـ13 ميدالية في بطولة أفريقيا

كرّم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، لاعبي ولاعبات منتخبات الشطرنج المصري للشباب والناشئين والفتيات بمناسبة فوزهم بـ13 ميدالية متنوعة، ضمن فعاليات بطولة أفريقيا للشطرنج التي أقيمت في زامبيا.

إشادة بإنجازات الشطرنج

قدّم الوزير التهنئة للاعبين على إنجازهم الذي حققوه بالبطولة الأفريقية، ما يُبشر بمستقبل واعد لهم، وتحقيق مزيد من الإنجازات لـ الشطرنج المصري، مؤكدا دعمه الكامل للاتحاد واللاعبين لمواصلة التفوق في مختلف المحافل.

13 ميدالية ذهبية وفضية وبرونزية

وأعرب الوزير عن تمنياته بخالص التوفيق لمجلس إدارة الاتحاد واللاعبين، ودوام التوفيق في البطولات المقبلة.

وحصد لاعبو ولاعبات منتخبات الشطرنج 9 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وميدالية واحدة برونزية، وترأس البعثة الدكتور شيرين سلمان، وضمت المدير الفني أحمد عدلي، والمدربون أحمد مراد، شريف أشرف، محب أمير، والدكتور فادي مكرم طبيب البعثة.

أسماء اللاعبين

وحقق الميداليات الذهبية كل من اللاعبة رغد علاء، سلمى أحمد، رنا جاسر، جوي روماني، عبدالله عمر، إياد الحسيني، أدهم حسام، كيفين جورج، محمد هاني، فيما حقق الميداليات الفضية اللاعبة هيفين فادي، مينا وائل، أحمد قنديل، وحصدت اللاعبة نهى محمود على الميدالية البرونزية.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة قد هنأ اليوم، لاعبي منتخبي التايكوندو والدراجات، على عروضهم القوية في بطولتي إفريقيا للتايكوندو والدراجات، والتأكيد على تطور الرياضة المصرية ومكانتها على مستوى القارة الإفريقية.

كما أثنى الوزير على تألق اللاعب عبد الرحمن شاهين وحصوله على أول ميدالية عالمية لمصر في لعبة السنوكر بدورة الألعاب العالمية التي أقيمت بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن الرياضة المصرية تشهد مزيدا من التطور بفضل دعم القيادة السياسية.