«شرم الشيخ دون نفايات إلكترونية» مشروع مدرسي للحفاظ على البيئة قبل قمة المناخ

تستعد محافظة جنوب سيناء لاحتضان قمة المناخ بشرم الشيخ نوفمبر 2022، بمشاركة 40 ألف فرد من مختلف أنحاء العالم، تجهيزات كبرى على أرض الواقع تجريها محافظة جنوب سيناء، ومن أبرزها استعدادات مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء أكّد أنَّ جنوب سيناء تشارك في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية من خلال تقديم مشروعات للمشاركة في المنطقة الخضراء المخصصة لعرض المشروعات التي تحقق الاستدامة والحفاظ على البيئة، ومن بين المشروعات المتقدمة للتربية والتعليم «شرم الشيخ دون نفايات إلكترونية»، وتقدمه إحدى المدارس بشرم الشيخ بمشاركة طلاب المدرسة.

وأشاد محافظ جنوب سيناء، بهذه الفكرة التي تقدم بها فريق العمل بالمدرسة، مبينًا أنَّ ذلك يدل على ارتفاع الوعي والنشاط البحثي والميداني للطلبة، موجهًا بدراسة الاستفادة من نشاطهم.

شرم الشيخ بدون نفايات إلكترونية

بدوره، أوضح محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء لـ«الوطن»، أنَّ مدرسة شرم الشيخ الرسمية للغات استعدت لقمة المناخ بتقديم مشروع صديق للبيئة وهو «شرم الشيخ دون نفايات إلكترونية»، موضحًا أنَّه تقدم بهذا المشروع عددًا من أبناء المدرسة للمشاركة في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ.

وأضاف أنَّ الطلاب قدموا شرحًا لمبادرتهم التي قرروا تدشينها بعد إجراء أبحاث وجولات ميدانية بهدف الحفاظ على البيئة وتدوير المخلفات الإلكترونية وتدويرها بطريقة صحيحة من أجل حماية البيئة من المخاطر الناتجة عن النفايات الإلكترونية.

وتابع أنَّ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اثني علي هذه الفكرة التي تقدم بها الطلاب ومسئولي المدرسة، مما يدل علي ارتفاع الوعي والنشاط البحثي والميداني للطلبة ووجه المحافظ بدراسة الاستفادة من نشاطهم.

لقاءات للتوعية بأهمية الحفاظ على البيئة

قال «عقل» إنَّه جرى عقد لقاءات مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات من أجل توعية الطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023 بأهمية الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أنَّه جرى تخصيص حصص لتعليم الطلاب كيفية المحافظة علي البيئة وأهمية تدوير المخلفات الصلبة.