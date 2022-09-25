«التنمية المحلية»: إعلان شرم الشيخ مدينة خضراء في مؤتمر المناخ

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزرة، إن منظومة النظافة في مدينة شرم الشيخ بشكل عام تم تطويرها، وباتت حالياً تعمل وفق منظومة عصرية وحديثة وذكية، وأضاف أنه «خلال مؤتمر المناخ سيعلن أن مدينة شرم الشيخ هي مدينة خضراء».

قاسم: منظومة جديدة للنظافة في شرم الشيخ

وأضاف «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هناك منظومة جديدة للنظافة على أرض مدينة شرم الشيخ يعمل فيها تحالف وطني من شركات القطاع الخاص الموجودة على أرض الدولة المصرية بمعدات حديثة تضاهي ما يتم استخدامه على مستوى المدن العالمية الموجودة.

استخدام الطاقة الشمسية في الشوارع والميادين

واستطرد: «العمالة اللي بتقوم بده هي عمالة مدربة ومؤهلة وفقا لخطط تشغيل عالية وبمواصفات عالمية تعكس تحويل المدينة لمدينة خضراء، أما وعن وسائل النقل فستكون نظيفة وتعتمد على الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، وكذلك الأمر فيما يتعلق بالإنارة».

وأوضح أنه وبالنسبة للإنارة بشكل عام في المدينة فستعتمد على الطاقة الشمسية بالنسبة لأعمدة الأنارة بمعظم شوراع المدينة الرئيسة والفرعية، مشيرا إلى أنه وبالنسبة لخطة الوزارة استعدادا للسيول والأماطر فقد تم وضع عددا من الضوابط بخصوص مخرات السيل كما وجرى تجهيز بحيرات لاستيعاب تلك المياه.

وتابع: «وزير التنمية المحلية وجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة الأمطار والسيول على مستوى كافة محافظات الدولة المصرية، وفي مقدمتها المحافظات الساحلية والحدودية استعدادا لموسم هطول الأمطار».