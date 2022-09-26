وزير الأوقاف يفتتح دورة علمية لكبار الإعلاميين باتحاد الإذاعات الإسلامية

يفتتح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدورة العلمية الثانية لكبار الإعلاميين من أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة، اليوم الاثنين بأحد فنادق بالقاهرة.

أعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة

وأعلنت وزارة الأوقاف، أنَّ تلك الدورة تأتي في إطار دور وزارة الأوقاف الريادي وحرصها على نشر الفكر الوسطي المستنير داخل مصر وخارجها.

وأوضحت أنَّ الدورة التدريبية الدولية الثانية لأعضاء اتحاد الإذاعات الإسلامية من 18 دولة بأكاديمية الأوقاف الدولية بمشاركة نخبة من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية، تحت عنوان «التعايش السلمي والسلام المجتمعي»، لـ26 من كبار الإعلاميين ومقدمي ومعدي البرامج التلفزيونية والإذاعية باتحاد الإذاعات الإسلامية.

26 مشاركا من كبار الإعلاميين

وشارك في الدورة التدريبية أحمد المرتضى عبد الحميد «السودان»، وأنيس بن مجيد الحرزي «تونس»، وسليم مركاتي «الجزائر»، وقائد سعد نصر الحسام «اليمن»، ومحمد الأمين «غامبيا»، والمصطفى سيدي «موريتانيا»، ومصطفى موتوني «يوغندا»، حمد بن عامر الجهضمي «سلطنة عمان»، وأمادو موكتار نداي «السنغال»، ومنصور وهيب منصور العمري «الأردن»، وبيلو أديمي أتشابي حانايث «بنين»، ومالام مامان دالاتو «النيجر»، وسيد أحمد شيخ «باكستان»، ومحمود عمر حسين أسعد «فلسطين».

كما شارك أيضًا هشام الدين أحمد «ماليزيا»، وتامر عبدالعزيز محمد عوض «مصر»، عمر محمد عمر إبراهيم «مصر»، وأشرف محمد عبد الحليم «مصر»، وعماد عطية العوضي «مصر»، وأيمن محمود محمد سليم «مصر»، ومنال أبو الوفا محمود «مصر»، وعلي عبدالحكيم محمد «مصر»، ومسعد جوهري محمد «مصر»، وفوزي جابر عبدالمقصود «مصر»، ووليد محمود الحسيني أحمد «مصر»، وعمر محمد علي أبو سلامة «مصر».