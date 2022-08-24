دورة تدريبية باتحاد الإذاعات الإسلامية في سبتمبر المقبل لمدة 10 أيام

يقيم اتحاد الإذاعات الإسلامية برئاسة الدكتور عمرو الليثي، أكبر دورة تدريبية لأعضاء الاتحاد في شهر سبتمبر المقبل، بالشراكة مع وزارة الأوقاف المصرية في مصر، وذلك بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي الدورة الثانية في إطار التعاون والتنسيق بين وزارة الأوقاف واتحاد الإذاعات الإسلامية، وتعقد برعاية وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور عمرو الليثي رئيس اتحاد الإذاعات الإسلامية، ويشارك في الدورة ممثلين من هيئات الإذاعة والتليفزيون من الدول الأعضاء باتحاد الإذاعات الإسلامية وكبار الإعلاميين من الدول العربية والإسلامية في الفترة من 24 سبتمبر المقبل ولمدة 10 أيام.

تقام الدورة يوم 24 سبتمبر لمدة 10 أيام

وتقام في مدينة القاهرة وتشمل الدورة فنون الإعلام والاتصال التليفزيوني، ويحضرها 45 رئيس إذاعة وتليفزيون، وعدد كبير من مقدمي برامج التوك شو في الدول العربية والإسلامية.

ويأتي ذلك في إطار الدورات التي يقيمها اتحاد الإذاعات الإسلامية، لدعم أعضاء الاتحاد من 57 دولة عربية وإسلامية في أربع قارات، والذي يعتمد في توجهاته على تدريب الكوادر الإعلامية وتأهيلها بالخطاب الإعلامي الجديد المنير والمستنير.

أهداف الدورة التدريبية

وتهدف الدورة إلى تعزيز الوعي بالمواطنة في الممارسات الإعلامية وتأهيل الإعلاميين في صياغة الرسالة الإعلامية التي تعمل على تعزيز قيم التسامح والتعايش، مع تعزيز دور اتحاد الإذاعات الإسلامية في نشر هذه القيم.

وتشمل الدورة إقامة ورش عمل مشتركة بين الإعلاميين وممثلي قطاع الأوقاف في مصر، إضافة إلى عدد من المحاضرات العلمية التي يلقيها أكاديميون متخصصون، ومن الجدير بالذكر أن اتحاد الإذاعات الإسلامية قد أقام الدورة التدريبية الأولى، في شهر مايو الماضي، ولاقت نجاحًا وصدى كبيرين.