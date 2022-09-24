«مياه الشرقية» تستعين بـ300 واعظ من «الأوقاف» للتوعية بترشيد الاستهلاك

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية اجتماع أكثر من 300 خطيب وإمام بالعديد من مراكز محافظة الشرقية في ضوء التعاون القائم بين مديرية الأوقاف وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية تطبيقاً لسياسة الشركة بالاهتمام بالخطاب الديني عن طريق تكثيف الاجتماعات مع رجال الدين وبتوجيهات من المهندس عامر كمال أبوحلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة نحو التواصل مع شيوخ المساجد لنشر رسائل التوعية ولتحقيق الأمن المائي المستدام وضرورة إدراك أهمية الاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي.

الحفاظ علي كل قطرة في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية في بيان، إلى قيام الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بتنفيذ عدد من الاجتماعات مع الخطباء والأئمة للتوعية بأدوارهم المحورية في رفع وعي المواطنين بأهمية قضايا المياه والحفاظ على كل قطرة في ظل محدودية الموارد والتزايد السكاني المستمر وأيضا تم معرفتهم بالخط الساخن الخاص بالشكاوى 125 وأهمية التفاعل الإيجابي نحو مواجهة المخالفات لأن مسئولية حماية موارد الدولة هي مسئولية الجميع.

الاهتمام بتمثيل المرأة وتفاعلها في أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية

وقال المهندس عامر كمال أبوحلاوة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية نفذت ندوة لتوعية السيدات ببيت ثقافة الإبراهيمية بحضور ممثلين عن مديرية الأوقاف بالشرقية من منطلق اهتمام القيادة السياسية بالدور الكبير للسيدات ومن ثم الاهتمام بتمثيل المرأة وتفاعلها في أنشطة التوعية والمشاركة المجتمعية.

أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي

وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضوالمنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية إلى أنه جرى خلال ندوة توعية السيدات تسجيل شكاوى وتلقي استفساراتهن والرد عليها لتوضيح أهمية ترشيد استهلاك المياه والحفاظ عليها والاستخدام الأمثل لشبكات الصرف الصحي وخطورة فلاتر المياه والطلمبات الحبشية.