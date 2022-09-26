نص التحقيقات مع السائق المتهور بطريق السويس: «معرفش كانوا بيجروا ورايا ليه»

حصلت «الوطن» على نص تحقيقات النيابة العامة في واقعة سائق طريق السويس المتهور، الذي عرّض سلامته وسلامة الآخرين للخطر بسبب السرعة الزائدة والتهور في القيادة.

تقرير الطب الشرعي يكشف تعاطي المتهم المخدرات

وبعدما تسلمت النيابة العامة تقرير الطب الشرعي الخاص بـ سائق طريق السويس المتهور عقب إجراء تحليل مخدرات له لتحديد ما إذا كان متعاطي لمخدر ما أو مسكر أثناء القيادة بالطريق، كشفت التحقيقات أنَّ التقرير أثبت تعاطي المتهم للمواد المخدرة، كما ضبط بحوزة المتهم مواد كحولية ومخدرة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم سائق طريق السويس المتهور عدة اتهامات منها حيازة مواد مخدرة بقصد التعاطي ووجهت للمتهم تهمة القيادة تحت تأثير المواد المخدرة برعونة وعدم احتراز بطريق «القاهرة - السويس».

المتهم ينكر الاتهامات.. وقرار بإحالته للجنايات

واستمعت جهات التحقيق لأقوال المتهم إلا أنَّه أنكر التهم المنسوبة له، وقال أمام تحقيقات النيابة العامة: «أنا معرفش أيحاجة عن التهم دي، أنا ما عملتش حاجة غير إنّي حاولت أهرب من رجال الشرطة اللي كانوا بيجروا ورايا بالعربية، وبيحاولوا يمسكوني معرفش ليه، عشان كدة سوقت العربية بالسرعة المتهورة عشان ما يلحقونيش لكن أنا ما عملتش حاجة تاني غير كدة، ومرة واحدة لقيت كل العربيات بتحاول إنها توقفني من غير سبب واضح منهم».

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي أمر بحبس المتهم سائق طريق السويس المتهور عقب الانتهاء من التحقيق معه وإحالته أمام محكمة الجنايات المختصة.

الاستماع لأقوال شهود العيان في الواقعة

واستدعت النيابة العامة شهود العيان في الواقعة لسماع أقوالهم والذين قرروا بقيام المتهم بقيادة سيارته بشكل متهور على الطريق وعرض سلامتهم للخطر واصطدم بسيارة أحدهم فأحدث بها تلفيات ما نتج عنه حدوث مشاجرة بينهم.

تحديد موعد جلسة لسائق طريق السويس

ومن المنتظر خلال هذه الفترة أن تقوم محكمة الاستئناف بتحديد موعد جلسة محاكمة المتهم سائق طريق السويس المتهور لمحاكمته عن التهم المنسوبة له.

العقوبة القانونية للمتهم عن التهم المنسوبة له

وقال محمود بهجت الخبير القانوني معلقاً على الواقعة إنَّه سيتمّ معاقبة سائق السيارة المتهور بطريق السويس وفقاً للمادة رقم 76 من قانون العقوبات للمرور، التي نصت على أنَّه «يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير المخدر، وأثبتت التحاليل ذلك تكون مدة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وتصل الغرامة إلى 10 آلاف جنيه، أما إذا نتج عن قيادته تحت تأثير المخدرات إصابة لأي شخص يتم حبسه مدة لا تقل عن سنتين إلى 5 سنوات»، كما سيواجه عقوبة الحبس وغرامة تبدأ من قيمة 4 آلاف جنيه، ولا تزيد على 8 آلاف جنيه، مع سحب الرخص منه على مدار مدة لا تقل عن شهر وتصل إلى 3 سنوات.