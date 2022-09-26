«رويترز»: ارتفاع وفيات «الكوليرا» في سوريا إلى 29 شخصا.. وإصابة المئات

لقي 29 شخصاً مصرعهم على خلفية إصابتهم بوباء الكوليرا في سوريا، إذ أعلنت وزارة الصحة السورية أنّ الوباء تفشى في عدة مناطق بالبلاد، ومن جهتها قالت الأمم المتحدة إنه أسوأ تفشٍ للكوليرا في البلد التي مزقتها الحرب منذ سنوات، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

إصابة 2092 حالة منذ تفشي المرض

وأفادت الوزارة في بيان، أن اختبارات التقييم السريع أكدت تسجيل 338 حالة إصابة منذ تفشي المرض لأول مرة منذ الشهر الماضي، ومعظم الإصابات في محافظة حلب الشمالية.

وقالت لجنة الإنقاذ الدولية ومقرها الولايات المتحدة التي تعمل في المنطقة الشمالية، إن حالات الكوليرا المشتبه بها ارتفعت إلى 2092 حالة في شمال شرق سوريا منذ الإعلان عن تفشي المرض، وأضافت أن هناك حالات لم يتم الإبلاغ عنها.

أسباب تفشي مرض الكوليرا

وتعتقد الأمم المتحدة أن تفشي المرض مرتبطًا بري المحاصيل باستخدام المياه الملوثة وشرب المواطنين من مياه غير آمنة من نهر الفرات الذي يقسم سوريا من الشمال إلى الشرق، كما تسببت المياه غير آمنة في زيادة الأمراض مثل الإسهال وسوء التغذية والأمراض الجلدية في المنطقة.

وقال مسؤولون طبيون، إن المرض شديد العدوى وينتشر خاصة في المناطق التي يسيطر عليها الأكراد في البلاد ومناطق المعارضة في شمال وشمال غرب سوريا، حيث نزح الملايين بسبب الصراع المستمر منذ عشر سنوات.