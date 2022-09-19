الدفاع الأمريكية: هجوم صاروخي فاشل استهدف قاعدة شمال شرقي سوريا

أشارت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إلى هجوم صاروخي فاشل استهدف قاعدة شمال شرقي سوريا، موضحا أن الهجوم تم بـ3 صواريخ.

«البنتاجون»: الهجوم لم يتسبب بأي أضرار

وأضاف «البنتاجون»، أن الهجوم لم يتسبب بأي أضرار، وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية، إلى بدء التحقيق في مصدره، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

ومساء أمس الأحد، أعلنت وسائل إعلام، تعرض أكبر قاعدة عسكرية أمريكية قرب حقل «العمر النفطي» شمال شرقي سوريا لهجوم صاروخي.

واستهدف الهجوم القاعدة في المنطقة الخضراء داخل حقل «العمر النفطي».