شكري يلتقي مبعوث الأمم المتحدة في سوريا.. ويؤكد أهمية الحل السياسي للأزمة

التقى وزير الخارجية سامح شكري، بالأمس الجمعة، مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا جير بيدرسون، وذلك في إطار الاهتمام المصري بإنهاء الأزمة السورية وتخفيف معاناة الشعب السوري الشقيق.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري أكد خلال اللقاء على استمرار مصر في جهودها الرامية نحو دعم الحل السياسي في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254.

ومن جانبه، أطلع المبعوث الأممي وزير الخارجية على تطورات الأزمة، حيث أعاد شكري التأكيد على الأولوية التي توليها مصر لتحريك مختلف مسارات حلحلة الأزمة، وضرورة تكثيف الجهود في هذا الشأن.

ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة ضمان نفاذ المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب السوري الشقيق.

وأعرب الوزير شكري عن كامل الدعم للمبعوث الأممي مع التأكيد على أهمية استمرار التنسيق من أجل دفع الحل السياسي قدماً.