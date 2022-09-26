«قشطة جرافيولا» أحدث أنواع الفواكه الاستوائية: سعر الكيلو 800 جنيه

تلقى الفواكه غير المحلية خاصة الاستوائية، قبولًا كبيرًا بين الكثيرين من محبيها، ربما لمذاقها المختلف أو قيمتها الغذائية المرتفعة، كما أن أسماء هذه الفواكه الغريبة مثيرة للفضول لاكتشاف مذاقها وكذلك أسعارها، فهناك فاكهة «قشطة جرافيولا» أو «أنونا» ذات الحراشف أو «الأشواك السميكة» في قشرتها الخارجية والملمس الكريمي الأبيض من الداخل، ويتوسطها بذور سوداء، ويتراوح سعر الكيلو منها ما بين 800 جنيه وحتى 1200 جنيه.

ويقول المهندس الزراعي محمد عطية المتخصص في شتلات الفواكه الاستوائية، في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ «قشطة جرافيولا»، فاكهة موطنها الأصلي شرق آسيا وتحديدًا الصين والهند، لافتًا إلى انتشار زراعتها تدريجيًا في بلدان كثيرة مثل سوريا، الأردن ومصر، وهي نوع من الأنواع الجديدة لفاكهة القشطة، وربما يصل العمر الافتراضي للشجرة نحو 75 عامًا.

الشتلة يتراوح سعرها من 50 إلى 5000 جنيه

ويضيف «عطية» مالك المشتل العلمي الزراعي بالشرقية، الذي يضم عددًا كبيرًا من شتلات مختلفة ومتنوعة لفواكه استوائية وغير محلية، أنه جلب البذور من موطنها الأصلي وقد يجد بذورا لأنواع مختلفة من الفواكه الاستوائية لدى المهتمين بزراعتها داخل مصر، ويزرعها في أكياس لتنمو وتصبح شتلة، ويجرى زراعة الشتلة في التربة الزراعية الدائمة من عمر سنة، ويتراوح سعرها من 50 جنيه إلى 5000 جنيه حسب سنوات عمرها.

الشجرة يصل ارتفاعها لـ10 أمتار

شجرة فاكهة قشطة الجرافيولا يصل ارتفاعها لـ10 أمتار، وهي شجرة غزيرة الإنتاج، إذ تنتج بعد العام الأول 50 كيلو من الثمار، وبدأ «عطية» زراعتها منذ خمس سنوات كشتلات، وبيعها بقصد الإكثار منها وانتشارها في السوق المحلية المصرية، وهي تتأقلم مع مناخ مصر والتربة الزراعية، فضلًا عن قدرتها على تحمل الملوحة المرتفعة.

فوائد غذائية وصحية لـ «قشطة جرافيولا»

يشير «عطية» إلى أن الفاكهة ذات سعرات حرارية منخفضة، وتحتوي على بروتينات، ألياف، كربوهيدرات، دهون، وغيرها من المعادن والفيتامينات، كما تعزز صحة الجهاز المناعي وتقي من أمراض عديدة كارتفاع ضغط الدم، والسكري والقلب والسرطان، وتعزز نضارة البشرة.