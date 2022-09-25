فاكهة «الجاك فروت».. وزنها ضخم وسعر الكيلو منها يصل لـ1000 جنيه

فاكهة بمذاق لذيذ، مزيج بين طعم ورائحة المانجو والموز والفانيلا، يصل حجم الثمرة الواحدة منها إلى 80 كيلو جرام، وتعمّر الشجرة نحو ألف عام، تباع في المحلات التجارية الكبرى بالجرام، نظرا لكبر حجم الثمرة وارتفاع سعرها، ويباع الكيلو منها بأكثر من ألف جنيه، موطنها الأصلي بلاد شرق آسيا، وجلبها العديد من هواة زراعة الفاكهة الاستوائية إلى مصر، إلا أن زراعتها غير شائعة بالحد المطلوب.

ويقول المهندس الزراعي محمد عطية، في حديث خاص لـ«الوطن» إن فاكهة الجاك فروت أو كما يطلق عليها الكاكايا، من فصيلة التوت، وهي شجرة ضخمة مثل أشجار الجميز والتوت، موطنها الأصلي شرق آسيا وتحديدا الهند والصين، لافتا إلى أن الشجرة تعيش ألف سنة، وقد جلب بذورها لزراعتها منذ أكثر من 20 سنة في مشتله الزراعي.

الجاك فروت تأقلمت مع مناخ مصر

ويوضح «عطية» مالك المشتل العلمي بالشرقية، أن الجاك فروت تأقلم مع مناخ وتربة مصر، وأنتجت كما لو كانت في منشأها الأصلي، لافتا إلى زراعته شتلاتها للإكثار منها بين هواة الفواكه الغريبة والاستوائية ونجح في ذلك نسبيا، موضحا أنه يزرع البذور لإنتاج الشتلات وليس لإنتاج الثمار، ويبدأ بيع الشتلات من عمر سنة، وقد تصل الشتلة الكبيرة نسبيا إلى سعر 5000 جنيه.

بشائر الثمر بعد 9 سنوات من نمو الشتلة

ويضيف أن الشتلة يمكن زراعتها بدءا من العام الثاني لنموها في التربة المستدامة، وتبدأ بشائر الثمار بعد زراعتها بمعدل يتراوح بين 7 إلى 9 سنوات، ويمكن زراعتها بين أشجار الموالح والمانجو، وتنتج الشجرة نحو نصف طن من الثمر في السنة العاشرة بينما يزيد الإنتاج إلى الضعف وتنتج طنا كاملا في السنة الرابعة عشر.

وزن الثمرة يتراوح بين 2 إلى 80 كيلوجرام

يوضح «عطية» أن ثمرة الجاك فروت أضخم توتة في العالم، ووزن الثمرة كبير للغاية فضلا عن أنها ذات فصوص من الداخل، وتميل للون السكري غنية بالألياف والفيتامينات، وعلى الرغم من تصنيفها ضمن الفواكه، لافتا إلى أن أقل وزن للثمرة 2 كيلو وقد تصل إلى 80 كيلو، والشجرة الواحدة تحمل ثمارا بمختلف الأوزان.