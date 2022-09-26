بوتين: إطلاق النار على مدرسة بمدينة إيجيفسك «عمل إرهابي»

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، منذ قليل، إن حادث إطلاق النار على مدرسة بمدينة إيجيفسك، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصا بينهم 7 أطفال وإصابة أكثر من 20 آخرين، عمل إرهابي، وفق ما نقلته قناة «إكسترا نيوز»، في نبأ عاجل.

كانت مكالمات وردت إلى وزارة الداخلية، في تمام الساعة العاشرة صباحًا بتوقيت موسكو، بأن مدرسة رقم 88 بمدينة إيجيفسك الروسية شهدت حادث إطلاق نار، وأكد شهود عيان سماع دوي إطلاق النار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا، وهروب السكان من المبنى.

المهاجم يحمل مسدسين وكمية كبيرة من الذخيرة

وقالت لجنة التحقيق الروسية التي تتعامل مع الجرائم الكبرى، إنّ المسلح كان يرتدي قناعا وملابس سوداء بالكامل مع صليب معقوف أحمر في دائرة مرسومة على أسنانه، مشيرة إلى أنّ المهاجم كان مسلّحًا بمسدسين وكمية كبيرة من الذخيرة.