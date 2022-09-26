ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 13 قتيلا

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية إلى 13 شخصا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

إطلاق نار على مدرسة في روسيا

وقبل قليل أعلنت وزارة الداخلية الروسية، إطلاق نار على مدرسة في مدينة إيجيفسك بوسط روسيا، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في العاشرة صباحا، وأكد شهود عيان سماع دوي إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا وهروب السكان من المبنى.