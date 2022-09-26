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ارتفاع عدد ضحايا إطلاق النار في مدرسة بروسيا إلى 13 قتيلا

كتب:

سحر المكاوى
11:31 ص | الإثنين 26 سبتمبر 2022
حادث إطلاق نار في روسيا

حادث إطلاق نار في روسيا

ارتفع عدد قتلى إطلاق النار في مدرسة بمدينة إيجيفسك الروسية إلى 13 شخصا، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل قبل قليل.

إطلاق نار على مدرسة في روسيا

وقبل قليل أعلنت وزارة الداخلية الروسية، إطلاق نار على مدرسة في مدينة إيجيفسك بوسط روسيا، حيث وردت مكالمات إلى وزارة الداخلية في العاشرة صباحا، وأكد شهود عيان سماع دوي إطلاق نار من مدرسة بشارع بوشكينسكايا وهروب السكان من المبنى.

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بقلم سحر المكاوى