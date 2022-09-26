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روسيا تعترف بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط

كتب:

رؤى ممدوح
12:46 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
المتحدث باسم الكرملين - ديمتري بيسكوف

المتحدث باسم الكرملين - ديمتري بيسكوف

قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، اليوم، إنّ موسكو تقرّ بارتكاب أخطاء في جهود استدعاء الاحتياط، وحتى الآن لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن إغلاق الحدود، وفق نبأ عاجل نقلته شبكة «سكاي نيوز عربية».

اتصالات متقطعة بشأن الأسلحة النووية

وتابع المتحدث باسم الكرملين، أنّ هناك اتصالات متقطعة مع الولايات المتحدة بشأن الأسلحة النووية، لافتا إلى ترحيب موسكو بأي حكومة في إيطاليا مستعدة لعلاقات مع روسيا.

وصول عدد من المستهدفين للتعبئة العسكرية الأوكرانية

في غضون ذلك، أفاد تقرير للمخابرات البريطانية ببدء وصول من تمّ استدعاءهم في التعبئة الروسية للقواعد العسكرية، وفقًا لما ذكرت قناة «العربية».

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بقلم رؤى ممدوح