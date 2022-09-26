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«الفتوى والتشريع»: إعفاء نفايات «كراتين» إنتاج البيض من «القيمة المضافة»

كتب:

محمد عيسى
02:40 م | الإثنين 26 سبتمبر 2022
مجلس الدولة _ ارشيفية

مجلس الدولة _ ارشيفية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في مجلس الدولة، برئاسة المستشار أسامة محرم، النائب الأول لرئيس المجلس، فتوى بإعفاء بيع «هالك الكراتين» من مشروع إنتاج البيض، التابع لمحافظة بني سويف، من الضريبة على القيمة المضافة.

وأكدت الجمعية في فتواها أن «البند رقم 23 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، أعفت بقايا ونفايات صناعة الأغذية والورق، ما يجعل ورق هالك الكراتين معفيا منها، بوصفه من نفايات الورق، ما يجعل بيعه غير خاضع للضريبة».

كانت مصلحة الضرائب المصرية قررت فرض ضريبة بقيمة 5818 جنيهًا، على هالك الورق المقوى الخاص بكراتين مشروع إنتاج البيض في محافظة بني سويف، ما اعتبرته «الفتوى والتشريع» لا يتفق مع صحيح القانون.

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بقلم محمد عيسى

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