تأجيل محاكمة 20 محاميا في قضية إهانة القضاء بالمنيا لدور أكتوبر

أجلّت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، محاكمة 20 محاميًا، بتهمة إهانة القضاء، وتعطيل العمل داخل محكمة مغاغة الجزئية، إلى جلسة الأسبوع الثالث من دور أكتوبر للمرافعة.

محامون متطوعون للدفاع

ومن بين المتهمين في القضية علاء حسن، نقيب محامين المنيا الحالي، و2 من أمناء عام النقابة السابقين، ومحامية واحدة.

وتوجه اليوم وفد هيئة الدفاع الرسمية الممثلة للنقابة العامة للمحامين من أعضاء المجلس ومن شيوخ المحامين المتطوعين للدفاع، برئاسة المحامي مجدي سخى، وكيل النقابة إلى محكمة جنايات المنيا، للحضور مع المحامين المتهمين في القضية.

تجمهر عدد من المحامين داخل محكمة

وتعود أحداث القضية رقم 2875 لسنة 2015 جنايات كلي شمال المنيا، إلى عام 2013، ويواجه فيها المحامون المتهمون تهمة إهانة القضاء، بعد منعهم لقاضي من دخول قاعة المحكمة وتأدية عمله، وتعطيل العمل العام.

وتجمهر عدد من المحامين داخل محكمة مغاغة في عام 2013 احتجاجا على قانون السلطة القضائية، وفي عام 2016، تم إحالة 20 محامياً إلى محكمة الجنايات، بتهم تعطيل العمل داخل محكمة، ومنع قاض من ممارسة عمله، وإهانة السلطة القضائية، ثم أحالت مأمورية استئناف بني سويف القضية أمام دائرة جديدة، بعد أن استشعرت المحكمة الحرج، في استمرار نظر القضية.