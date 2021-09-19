«محامي المنيا»: سنتخذ إجراءات قانونية ضد المتهم في واقعة مجمع المحاكم

علق علاء حسن، نقيب المحامين بالمنيا، على واقعة المحامي المتهم محمد ضاحي المقبوض عليه لقيامه بلصق منشورات في محكمة المنيا يهدد المترددين والعاملين بها بتفجير المحكمة، قائلًا إن النقابة لا تتدخل في تحقيقات السلطات المختصة مع المحامي المتهم محمد ضاحي فيما يتعلق برسائل التهديد التي نشرها أمس السبت، في محيط مجمع محاكم المنيا، مؤكدًا أن الأمن تحرك واتخذ إجراءاته وأخلى المحكمة حفاظًا على الأرواح، مشددًا على أن النقابة سوف تتخذ الإجراءات القانونية تجاه المحامى المتهم إذا ثبت تورطه في الواقعة.

نقيب المحامين بالمنيا: استنكرنا ما حدث وفوجئنا ببيان الداخلية

وأضاف «حسن» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» الذي يعرض عبر شاشة «الحدث اليوم» من تقديم الإعلامي سيد علي: «استنكرنا ما حدث، ونحن ضد أي عمل يخرب مؤسسات الدولة أو يروع المصريين، وفوجئنا ببيان وزارة الداخلية بشأن المنسوب إليه».

وتابع: «النقابة ستتخذ إجراءتها القانونية ضد المحامي، لكننا ننتظر انتهاء التحقيقات احترامًا لها، لأن هذا الأمر واجب، وسنتصرف بناء على تحقيقات النيابة العامة».

تفاصيل واقعة مجمع محاكم المنيا

وشهدت مجمع محاكم المنيا، أمس السبت، هدوءا تامًا، بعدما قام محامٍ بلصق منشور في المجمع يهدد بحدوث تفجيرات، إذ استخدم تلك الحيلة لتأجيل نظر قضية لصالح موكله.

وشهد اليوم الأحد، استئناف المجمع أعماله، واستقبل المتقاضين والمحامين، في جو ساده الأمان، بعدما أصابت واقعة الأمس مرتادي المجمع وسكان المنطقة بالذعر.

بدورها، أحالت سلطات الأمن بالمنيا، المحامي المتهم في الواقعة إلى جهات التحقيق المختصة، بعدما تسبب في إثارة الذعر والبلبلة، كما تسبب في تعطيل عمل دوائر قضائية، ووفقا مصادر أمنية فإن المحامي قرر خلال مناقشته بأنه ارتكب الواقعة بسبب رغبته في تأجيل جلسة تنظرها المحكمة في قضية لموكله.