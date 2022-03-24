جنايات المنيا تقضي بالمؤبد لـ«فلاح» هتك عرض «قاصر» بالإكراه

قضت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين إسلام محمد حمزة، وشعبان مغربي محمد، وبحضور محمد أبو زيد، وكيل النيابة، وأمانة سر نبيل بشرى، ومحمد هارون، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد 25 سنة، لاتهامه بهتك عرض قاصر، مع إلزامه بدفع المصاريف الجنائية.

المجني عليها قاصر لم تبلغ من العمر 18سنة

كشفت تحقيقات نيابة مركز العدوة فى القضية رقم 9179لسنة 2021 جنايات مركز العدوة، والمقيدة برقم 1419/2021 كلي نيابات شمال المنيا، التي أحالها المستشار طارق جلال، المحامي العام الأول لنيابات شمال المنيا، إلى محكمة الجنايات، أنه في يوم 15 أكتوبر الماضي، قام «ر. ع. م.»، 51 سنة، فلاح، بهتك عرض المجني عليها «س. ح. ع.»، التي لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية، وكان ذلك بالقوة والتهديد، باستغلال صورها، وأثناء تواجدها، دخل خفية وقام باستخدام الإكراه كوسيلة لعرقلة وتعطيل مقاومتها، قاصداً هتك عرضها، وقام بارتكاب أفعال مخلة بالحياء مع المجني عليها، وكان ذلك في غير العلانية.

وكشفت التحقيقات عن تعرض المجني عليها لإتيان أفعال جنسية وإباحية معها، وكان ذلك في مكان خاص، بقصد الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية، بالإضافة إلى تعرض حياة المجني عليها وأمنها وصحتها للخطر.

وبسؤال «ي. خ. م.»، 29 سنة، ربة منزل، والدة المجني عليها، أفادت بأن المتهم تعدى على ابنتها جنسياً كرهاً عنها، قاصداً من ذلك هتك العرض، وترك ذلك الإكراه أثار إصابة المجني عليها، بينما شهد الطفل «م. ح. ع.»، 12 سنة، كونه أخو المجني عليها من الأب، بأنه عندما اقترب من الغرفة محل الواقعة، شاهد المتهم مكبلاً المجني عليها من رقبتها، وملاصق جسده بجسدها.

المتهم أصاب المجني عليها قاصداً هتك عرضها

وأكدت التحريات الأولية صحه الواقعة، وقيام المتهم بهتك عرض المجني عليها، بأن دلف إلى مكان تواجدها بمفردها، وما إن ظفر بها حتى قام بإطاله يده على مواطن عفتها وعورتها وملامسة جسدها، قاصداً هتك عرض المجني عليها.

وأفاد تقرير إدارة الطفولة والأمومة بأن المجني عليها وقعت للتعرض للخطر، وأن الواقعة نتجت عنها أضرار نفسية وجسدية سيئة للطفلة، بينما ذكر تقرير مصلحة الطب الشرعي، بالكشف على المجنى عليها، بأن غشاء البكارة سليم، ووجد إصابتها بالرقبة، نتيجة ضغط يد المتهم عليها.