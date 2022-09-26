القوى العاملة: دورة تدريبية جديدة ضمن «مهنتك مستقبلك» في دمياط

تلقت وزارة القوى العاملة، تقريرا من مديرية القوى العاملة بدمياط، بشأن بدء الدورة التدريبية لـ10 متدربات على مهنة التفصيل والخياطة بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية الإبراهيمية البحرية بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، ضمن مبادرتي «مهنتك مستقبلك» و«حياة كريمة».

تأهيل الشباب لسوق العمل

وأكدت منى الأطروش، مدير مديرية القوى العاملة بدمياط، اليوم، أنّ التدريب يأتي في إطار حرص الوزارة على تدريب الشباب من أجل التشغيل وتأهيلهم لسوق العمل للمساهمة في القضاء على البطالة، كما يستمر وجود الوحدة بالقرية لمدة 3 أشهر يتم خلاها عقد 3 دورات تدريبية مدة الدورة الواحدة شهر كامل.

واضافت مدير المديرية، أنّه في نهاية كل دورة يتم إجراء اختبارات عملية ونظرية للمتدربين تحت إشراف الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة، ومنح المتدربين شهادة معتمدة من المديرية بإتمام التدريب، فضلا عن منح الأوائل هدايا عينية، إضافة إلى توفير فرص عمل لباقي الخريجين بالمصانع والشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية بدمياط الجديدة، ومساعدتهم على إقامة مشروع صغير بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.