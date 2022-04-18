القوى العاملة تسلم ماكينات خياطة وشنط عدة لأوائل خريجي التدريب المهني ببني سويف

سلّم محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الإثنين، بديوان عام الوزارة، 12 ماكينة خياطة وشنطة عدة، لأوائل خريجي التدريب المهني بمديرية القوى العاملة ببني سويف، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، ومبادرة «مهنتك مستقبلك» التي أُطلقت في المحافظات بحضور أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومجدي عبدالعزيز، رئيس الإدارة المركزية للعمالة غير المنتظمة، وأشرف مرزوق معاون الوزير، ومحمد أنور، مدير مديرية القوى العاملة، وأحمد معوض، وكيل المديرية.

ماكينات خياطة وشنط عدة للخريجين

كما سلّم الوزير، لخريجي التدريب المهني الأوائل، 6 ماكينات خياطة لخريجي مهنة التفصيل والحياكة، و3 شنط عدة لخريجي التدريب على مهنة التبريد والتكييف، و3 شنط عدة لخريجي التدريب على مهنة إصلاح وصيانة المحمول، تأكيدا لدور الوزارة في دعم أبناء الوطن من الشباب من الجنسين في أن يحيوا حياة كريمة وعمل مشروعاتهم الخاصة، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم التي اكتسبوها خلال فترة التدريب المهني.

مهنتك مستقبلك

في مستهل كلمته، قال الوزير، إنّ الوزارة تحرص دائما على تطوير وتحديث منظومة التدريب المهني في إطار مبادرة الوزارة «مهنتك مستقبلك» في قرى ونجوع مصر، والتي تهدف إلى الوصول للشباب قرب محل إقامتهم وتقديم فرص تدريبية للشباب والسيدات على المهن التي يحتاجونها، بالشكل الذي يضيف إضافة لائقة إلى منظومة التدريب في مصر لتأهيل الشباب من الجنسين على المهن التي يتطلبها سوق العمل.

ووجّه الوزير، المديرية، بتشجيع الشباب على التدريب في مهن كهرباء التوصيلات والسباكة الصحية، نظرا لطبيعتها السهلة، وعائدها المادي المجزي، خاصة في القري والنجوع، حتى وإن لم يمتهنوا فقد يستخدمونها في حياتهم اليومية لإصلاح الأعطال داخل منازلهم أو منازل أقربائهم، كما أنّ تلك المهن لا تحتاج رأس مال كبير أو إعدادات وإنّما يحتاج الشاب فقط إلى شنطة عدة ورقم هاتف، يمكن أن يعمل من خلالهم فيها دون أي مجهود أو مكان مخصص.

حياة كريمة

كما وجّه المديرية بتكثيف حملات التوعية والتثقيف حول تلك المهن وغيرها، وكذلك ما تقدمه مراكز التدريب المهني الثابتة ووحدة التدريب المتنقلة، من فرص تدريبية مجانية للشباب من الجنسين في إطار مبادرة «حياة كريمة»، والمبادرات التي أطلقتها وزارة القوى العاملة داخل قرى ومدن المحافظات، وتوضيح نماذج التجارب المشرفة لخريجي تلك المراكز في المحافظات وما قاموا به من مشروعات خاصة بهم أدت إلى نجاح تلك التجارب.

ووجّه الوزير الإدارة المركزية للتدريب المهني ومديرية القوى العاملة، بسرعة إعداد قاعدة بيانات متكاملة لخريجي التدريب المهني بالمراكز والوحدة المتنقلة، حتى يتسنى للمديرية متابعة تلك الحالات بعد الانتهاء من التدريب، سواء لحصولهم على فرص عمل في الشركات والمصانع أو عمل مساعدتهم في عمل مشروعات صغيرة أو متوسطة بالتعاون مع الجهات المختصة.

من جانبه، أكد مدير المديرية، أنّ للتدريب المهني أهمية بالغة باعتباره أحد مهام الوزارة الأساسية وأحد سبل الحد من مشكلة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب تتناسب مع متطلبات سوق العمل، ونفذت المديرية 21 برنامجا تدريبيا بمركز التدريب المهني الثابت ووحدة التدريب المتنقلة، استفاد منها 244 متدربا على مهن التفصيل والحياكة، والتبريد والتكييف، وصيانة المحمول، والمشغولات اليدوية، والسباكة الصحية، وكهرباء التوصيلات.