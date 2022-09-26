 وزير القوى العاملة يبحث تسهيل إجراءت سفر العمالة المصرية إلى الكويت

تفقد حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، يرافقه غانم صقر الغانم، سفير الكويت بالقاهرة، وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بديوان عام الوزارة، للتعرف على سير العمل بها، واستقبال المواطنين، والاستعدادات الجارية لبدء العمل من خلال المنظومة الإلكترونية الجديدة بين الجانبين المصري والكويتي، حيث تهدف الوحدة للتسهيل على المواطنين في إنهاء إجراءات السفر.

العلاقات المصرية الكويتية

وأشاد السفير الكويتي بالوحدة، عقب لقائه مع وزيرة القوى العاملة، لافتا إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لصالح العمالة المصرية في الداخل والخارج، كما ناقش اللقاء التعاون المشترك بين الجانبين، بشأن مواجهة المعوقات أمام العمالة المصرية الراغبة في السفر إلى الكويت، ووضع آليات تنظيمية جديدة لعمليات تنقل الأيدي العاملة بين الدولتين، وأكد شحاتة، أنّ الوزارة بصدد إعداد منظومة إلكترونية بالتنسيق مع سفارة الكويت بالقاهرة، بشأن إنهاء إصدار التأشيرات للعمالة المصرية الراغبة في العمل بالكويت.

ورحب وزير القوى العاملة بالوفد الكويتي، مؤكدا عمق العلاقات المصرية الكويتية، وناقش مع السفير سبل التعاون لإنهاء الإجراءات المقدمة من جانب السفارة الكويتية في القاهرة.

ملف العمال المصرية

من جانبه، قدّم السفير الكويتي، الشكر والتقدير للوزير حسن شحاتة، على حفاوة الاستقبال، وهنأه على توليه حقيبة الوزارة، وثقة القيادة السياسية فيه، معربا عن حرصه على التواصل مع الوزارة فيما يخص ملف العمالة المصرية، في إطار توفير إمكانيات حمايتها ورعايتها، مثمّنا استمرار التعاون والتنسيق بين مصر والكويت في جميه المجالات، بما يُسهم في استقرار وتقدم البلدين والمنطقة العربية.

وفي ختام اللقاء، قدّم الوزير شحاتة، هدية تذكارية للسفير الكويتي، للتعبير عن مدى التقدير والتعاون، وحضر الاجتماع من الوزارة: إيهاب عبدالعاطي، المستشار القانوني للوزير، وآمال عبدالموجود، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وهيثم الدهان، مدير إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية، ومهيب أبوزيد، ممثل إدارة التشغيل بالخارج.