حضور حفل عمر خيرت: «استمتعنا بالموسيقى.. وسلمنا على رئيس الوزراء»

مكان ضخم، اتساعه يبهر العين، الجميع استعد للاستماع، الأعين تتجه صوب المسرح، ينتظرون دخول الموسيقار الكبير عمر خيرت على المسرح، في مدينة العلمين الجديدة، لـ عزف أوركسترا كاملة، تبدأ أصابع الموسيقار المقطوعة، فتنطلق معها أصوات «المتسلطنين» بالغناء وتتحرك بجوارها حركات الأيدي الانسيابية يمينا ويسارا، في مشهد زينه حضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

«أنا أول مرة أحضر حفلة لـ عمر خيرت، مكنتش أعرف إنها بالجمال ده»، هكذا تحدث طارق إسماعيل، أحد الحاضرين في الحفل، قائلًا إن الأمر كان عظيمًا، رؤية عمر خيرت عن قرب وسماع موسيقاه التي عشقتها الآذان من الصغر كان شيئًا رائعًا.

وأضاف «إسماعيل» لـ«الوطن»، أن الأجواء ازدادت جمالا بحضور رئيس الوزراء، الذي بدت عليه علامات الإعجاب بما يعزفه الموسيقار الكبير وظل يصفق، كما تطلع الحضور لرؤية الدكتور مصطفى مدبولي عن قرب وإلقاء التحية له.

البحث عن الفن الأصيل

«أحمد أشرف» أحد الحضور، قال إنه فور وصوله إلى الحفل كان يتخيل أن الحاضرين سيكونوا من المترددين على الأوبرا أو حفلات الجمهور الخاص، لكنه تفاجأ من وجود جمهور من عامة الشعب، في رسالة مفادها بأنهم يبحثون عن الفن الأصيل.

وأضاف أن وجود الدكتور مصطفى مدبولي في الحفل أعطى له طابعا خاصا، قائلا: «الواحد حس إنه مهم، موجود في مكان قاعد فيه رئيس الوزراء، وشايفينه قدامنا، وعرفت قد إيه هو متذوق للفن ومحب للموسيقى».

الاستمتاع بالموسيقى وأجواء الحفل

واتفق علي عبد الرسول مع سابقه، على روعة الحفل وجمال المكان، بعد أن اصطحب أسرته وذهب إلى هناك من أجل الاستمتاع بالموسيقى وأجواء الحفل، مضيفا: «حضرت حفلات كتير لعمر خيرت، بس دي كانت أجملهم الحقيقة».

أوضح «عبد الرسول» لـ«الوطن»، أنه لم يشعر بوجود الدكتور مصطفى مدبولي وسط الحضور، من تواضعه وبساطته وانخراطه في سماع الموسيقى والاستمتاع بها، «طلع موبايله وكان بيصور الحفل، وكلنا كنا مبسوطين باليوم وروحنا فرحانين».