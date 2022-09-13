اليوم.. عمر خيرت يلتقي جمهوره مجددا في الأوبرا

ينتظر الجمهور مساء اليوم الثلاثاء الموافق 13 سبتمبر لقضاء واحدة من الليالي الفنية المميزة التى تحييها موسيقي الموسيقار الكبير عمر خيرت وذلك بعد الحفل الكبير الذي أحياه مؤخرا بقلعة صلاح الدين.

حيث يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفلة موسيقية مميزة مساء اليوم على خشبة المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية وسينطلق الحفل فى تمم الساعة الثامنة مساءا وسط حضور جماهيرى كبير .

عمر خيرت على خشبة مسرح الأوبرا

وسيقدم عمر خيرت خلال الحفل عددا كبيرا من مقطوعاته الموسيقية المميزة التى يحبها الجمهور ويتفاعل معها بشكل كبير ، وكانت قد نفذت تذاكر الحفل بعد أيام قليلة من طرحها .

يذكر أن الموسيقار عمر خيرت كان قد أحيا مؤخرا واحدة من أنجح حفلاته الموسيقية التى أحياها على خشبة مسرح قلعة صلاح الدين وكانت هى الحفل الختامى لمهرجان محكى القلعة الدولى للموسيقي والغناء فى دورته الثلاثون وشهدت حضور جماهيرى كبير وخاصة تذكرة الحفل كانت بمبلغ عشرين جنيها وقدم خلاله عددا من مقطوعاته منها مسألة مبدأ والبخيل وأنا والخواجة عبد القادر.