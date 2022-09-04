أسعار تذاكر حفل عمر خيرت المقبل.. تبدأ من 800 جنيه

يستعد الموسيقار الكبير عمر خيرت لإحياء حفل فني يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر 2022، في الساعة الثامنة مساءًا، على مسرح «زد بارك».

أسعار تذاكر حفل عمر خيرت

وتبدأ أسعار تذاكر حفل عمر خيرت من 800 إلى 1600 جنيه مصري، وذلك وفقًا لموقع حجز تذاكر الحفل، وهي كالتالي:

- التذكرة الفضية: 800 جنيه

- التذكرة الذهبية 1250 جنيهًا

- التذكرة البلاتينية: 1600 جنيه.

وكان الموسيقار عمر خيرت، قد تصدر التريند مؤخرًا بعد إحياء الحفل الختامي لمهرجان محكى قلعة صلاح الدين الموسيقى والغناء، الذي تنظمه وزارة الثقافة متمثلة في دار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وشهد الحفل الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي 31 أغسطس 2022، حضورًا جماهيريًا كثيفًا، تجاوز الـ 15 ألف متفرج، كما تم نقل الحفل من خلال الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عبر قناة «الحياة»، وهو ما حقق نقلة للمهرجان، حسب تصريحات سابقة لرئيس الأوبرا الدكتور مجدي صابر.

وقدم «خيرت» مجموعة من الألحان المميزة التي تعد من العلامات البارزة في الموسيقى المصرية، كان من بينها، «في هويد الليل»، «فيها حاجة حلوة»، «مسألة مبدأ 2»، «عم أحمد»، «تيمة حب»، «الخواجة عبدالقادر»، «زي الهوى»، «الداعية (صولو كمان)»، «جيران الهنا»، «حب وعنف»، «100 سنة سينما»، «إعدام ميت»، «الخواجة عبد القادر»، «ليلة القبض على فاطمة»، «مافيا»، «عارفة».

عمر خيرت رحب بالمشاركة في مهرجان القلعة

وحسب تصريحات سابقة من محمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية بدار الأوبرا، لـ«الوطن»، رحب الفنان عمر خيرت بالمشاركة فى مهرجان القلعة، لأنه يعتبر نفسه بين أهله وناسه، إذ ينتمي للسيدة زينب، وبالنسبة له فرصة التواصل مع الجمهور البسيط.

وتابع: «فوجئنا بحضور الناس في هذا اليوم قبل معاد الانطلاق بـ10 ساعات، للاستماع إلى عمر خيرت، ولم ينقطع توافد الجماهير على مدار اليوم وحتى بعد بداية الحفل، ورغم توقع الأوبرا لحضور عددًا كبيرًا، إلا أن الحضور فاق التوقعات، وزودنا مقاعد وشاشات في القلعة، لكن الكثيرون فضلوا متابعة الحفل وقوفًا».