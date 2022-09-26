الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الصحة لمتابعة جهود تطوير منظومة الصحة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء هشام مصطفى سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء محمد مصطفى لبن مدير إدارة الأشغال العسكرية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير منظومة الصحة في مصر.

الرئيس يطلع على الموقف التنفيذي لتطوير معهد ناصر

وعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، الخريطة الصحية للدولة، والتي تشتمل على أعداد المنشآت الطبية بكل أنواعها الحكومية، والخاصة، والأهلية، وتجهيزاتها الطبية، إضافة إلى القوى البشرية من الطواقم الطبية، فضلًا عن ربط الخريطة الصحية بقاعدة بيانات المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، وما تتضمنه من برامج ومبادرات للرعاية الصحية والطبية للمواطنين.

واطلع الرئيس على الموقف التنفيذي الخاص بتطوير معهد ناصر؛ ليصبح مدينة طبية عالمية، موجهًا بإنشاء أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء في مصر والشرق الأوسط وإفريقيا داخل تلك المدينة الطبية الجديدة، بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة بهدف إنشاء منظومة متكاملة، تشمل قاعدة بيانات مميكنة لعمليات الزرع، والمرضى، والمتبرعين.

تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة

واستعرض وزير الصحة والسكان في هذا السياق الخطوات التنفيذية الخاصة بالمدينة الطبية الجاري تنفيذها في مستشفى معهد ناصر، والتي تصل سعتها إلى 1200 سرير رعاية مركزة و45 غرفة عمليات.

كما عرض الدكتور خالد عبد الغفار تفاصيل إنشاء مستشفى أم المصريين الجديدة، بسعة 400 سرير، والتي ستقدم خدماتها، لنحو 3 ملايين نسمة، وتعتبر المستشفى الرئيسي لاستقبال مصابي حوادث الطرق في محافظة الجيزة وضواحيها.

وأضاف المتحدث الرسمي، أنّ الرئيس وجّه بسرعة تطبيق حزمة الحوافز المادية للاطقم الطبية، وتشغيل عيادات مسائية بالمستشفيات، وتخصيص نسبة من عوائدها للأطباء والهيئة الطبية المعاونة، ما يحقق دخلًا إضافيًا للفريق الطبي يتناسب مع الجهد المبذول في تقديم أوجه الرعاية الصحية.

كما عرض وزير الصحة الإنجازات التي حققتها المبادرة الرئاسية لإنهاء قوائم الانتظار، على مدار 4 سنوات منذ انطلاقها، بمشاركة 466 مستشفى حكوميا وخاصا، نجحت في علاج مليون و370 ألف مريض، بتكلفة إجمالية 12 مليار جنيه. وقد وجه السيد الرئيس بتوفير الموارد المالية الإضافية للتوسع في المبادرة واضافة تخصصات جراحية جديدة، مع اهمية توعية المواطنين بكيفية الاستفادة من تلك المبادرة وتبسيط الاجراءات الادارية ذات الصلة.