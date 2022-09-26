الرئيس الأوكراني: حصلنا على نظام دفاع جوي متطور من «واشنطن»

قال الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي، إن «كييف» حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة، موجها في مقابلة الرئيس الأمريكي جو بايدن على اتخاذه قرار إيجابي.

وأوضحت شبكة «يورو نيوز» الإخبارية الأوروبية، أن هذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة «ناسامس».

الرئيس الأوكراني يوجه الشكر لنظيره الأمريكي على «هيمارس»

كما وجه زيلينسكي الشكر لجو بايدن، على تسليم «كييف»، نظام «هيمارس» الصاروخي وغيره من راجمات الصواريخ التي تمكن قوات بلاده من التقدم في المناطق الواقعة تحت سيطرة موسكو.

وأمس الأول السبت، تضررت 3 مجمعات سكنية ومنازل منفصلة في قصف روسي، لـ«ميكولايف» جنوبي أوكرانيا، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

وقال تقرير أمريكي، إن عواصم غربية وضعت خطط طوارئ تحسباً لتنفيذ كلام روسيا حول امتلاك «موسكو» أسلحة دمار شامل كثيرة للرد على ممارسة الغرب للابتزاز النووي ضد بلادها.

وحذرت الدول، في وقت سابق، «الكرملين» بشكل مباشر، من أي استخدام للأسلحة النووية، فيما جددت الولايات المتحدة، التأكيد على أنها تأخذ تهديدات رئيس روسيا فلاديمير بوتين باستخدام «النووي» على محمل الجد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأوضح مسؤولون، أن عواصم غربية رفعت التأهّب لمستوى الردع النووي، وفقا لما ذكرته صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية.

وصوت مواطنو جمهورية «دونيتسك» الشعبية، بنشاط في الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا، رغم القصف الأوكراني، وقال نائب مجلس «الدوما» الروسي إيجور إيجوشين، إن سكان «دوكوتشايفسك» كانوا ينتظرون التصويت منذ 8 سنوات.

مسؤول روسي يعرب عن شعوره بأن نسبة التصويت ستكون 100%

وواصلت جمهوريتا «دونيتسك» و«لوجانسك» الشعبيتين الواقعتين شرق أوكرانيا، ومقاطعتا «زابوريجيا» و«خيرسون» جنوبي البلاد، الاستفتاء على الانضمام إلى «موسكو»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وأعرب إيجوشين، عن شعوره بأن نسبة التصويت ستكون 100% تقريبا.

بدوره، أشار نائب رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي للسياسة الإقليمية سيرجى موروزوف، إلى أن استفتاءات الانضمام إلى روسيا، تجري بالتقيد التام بالتشريعات والأعراف الانتخابية، مضيفا أن الناخبين يصوتون بحماس، بدليل أن المسنين يحضرون إلى مراكز الاقتراع رغم المطر وظروف الطقس القاسية.

وعرض مرورزوف، مجموعة من الصور للناخبين في مراكز الاقتراع بجمهورية «دونيتسك» الشعبية.