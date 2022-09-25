وزير السياحة والآثار يجتمع مع الرئيس التنفيذي لبورصة برلين ITB

اجتمع، أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، David Rueta مع الرئيس التنفيذي لبورصة برلين السياحية ITB، وBruno Walter مستشار بورصة برلين السياحية ITB، وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون مع شركة Messe Berlin المنظمة لبورصة برلين السياحية ITB.

وحضر الاجتماع عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ويمنى البحار مساعد الوزير للشئون الفنية، ومحمد فرح الملحق السياحي بالمكتب السياحي المصري في ألمانيا والمشرف الإداري والمالي على المكاتب السياحية بكل من روسيا وإيطاليا ودول الإشراف التابعة لها.

تنظيم معارض دولية أخرى

وخلال الاجتماع جرى مناقشة العديد من الأفكار والمقترحات لتعزيز سبل التعاون مع شركة Messe Berlin لتنظيم مؤتمرات ومعارض سياحية في مصر، إذ أن هذه الشركة تقوم بتنظيم معارض دولية أخرى في آسيا -سنغافورة والصين والهند، كما تنظم فعاليات خاصة بالقطاع السياحي مثل TRVLX سنويا في دول مختلفة.

وجرى بحث آفاق جديدة للتعاون بين ITB وقطاع السياحة المصري لتعزيز تنافسية القطاع السياحي المصري بين مصاف دول العالم، ولاسيما في سياحة الحوافز والمؤتمرات(MICE).

تعد بورصة برلين السياحية ITB أهم وأكبر تجمع سياحي عالمي حيث يشارك فيها أكثر من 10 آلاف عارض يمثلون أكثر من 180 دولة ويزوره أكثر من 170 ألف زائر منهم 110 ألف زائر مهني إلى جانب 1000 من كبار المستثمرين بالقطاع السياحي.

هذا بالإضافة إلى التواجد الإعلامي لأكثر من 5000 صحفي من 70 دولة و400 مدون من 30 دولة.

مصر تشارك في بورصة برلين

وتشارك مصر في بورصة برلين السياحية ITB بشكل سنوي منذ عام 1971 حيث دائما ما يشارك أكثر من 100 شركة وفندق إلى جانب الاتحاد المصري للغرف السياحية والمحافظات السياحية، وكانت مصر ضيف شرف بورصة برلين السياحية ITB عام 2012.