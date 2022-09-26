وزير الصحة: مركز مصر لزراعة الأعضاء يحتوي على 350 غرفة إقامة و12 عمليات

قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إن الرئيس السيسي داعم لقطاع الصحة بشكل كبير وتطرح عليه الوزارة مشروعا أو اثنين ولكنه يوافق على 10 مشروعات بدلا من مشروعين، لافتا إلى أن الرئيس يتابع الخطة الاستراتيجة التي تعمل بها وزارة الصحة استعدادا للفترة المقبلة، وكذلك متابعة المبادرات الرئاسية.

تكنولوجيا زراعة الأعضاء

وأوضح «عبدالغفار» في مداخلة هاتفية لبرنامج «صالة التحرير» مع الإعلامية عزة مصطفى، المذاع على فضائية «صدى البلد»، أننا كنا نحلم منذ سنوات بأن يكون لدينا تكنولوجيا زراعة الأعضاء التي تتضمن عدة أعضاء وليس الكبد والكلى فقط، بالإضافة لتطوير معهد ناصر الذي تحول إلى مدينة طبية عالمية من أجل المواطن المصري، ليكون لدينا أكبر مركز إقليمي لزراعة الأعضاء بجوار معهد ناصر في المدينة الطبية الجديدة، وتم عرض التصميمات المقدمة من شركات عالمية وتضمنت أكثر من 350 غرفة و12 غرفة عمليات.

زراعة الأعضاء من الأحياء وحديثي الوفاة

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مركز مصر لزراعة الأعضاء وضعت برامج تشغيله من خلال مؤسسات عالمية بالتعاون مع المتخصصين في المجال، ويتضمن وحدة لدراسات خاصة بزراعة الأعضاء وتسجيلها، بالإضافة لشبكة قومية لربط المركز مع جميع المؤسسات في مصر لمساعدة أكبر عدد من المرضى.

نقل المعامل المركزية لمدينة بدر

وأكد وزير الصحة والسكان، أن الرئيس السيسي دائم التوجيه بسرعة الانتهاء من المشروعات المتعلقة بالصحة في مدة زمنية أقل من المفروضة، مضيفا أنه عرض على الرئيس نقل المعامل المركزية من وسط القاهرة إلى مدينة بدر على مساحة 8 أفدنة، ووجّه الرئيس بالانتهاء من تجهيز المعامل في 6 أشهر: «القيادة السياسية ترى أن مصلحة المواطن أهم بكثير من التكلفة الفعلية لأي مشروع».