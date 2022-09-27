أخلاقنا الجميلة.. عروس دمياط تكشف المعدن الأصيل للمصريين: مش أول مرة

استجابة عدد كبير من المواطنين لعروسة دمياط فاطمة الصياد، وحضور حفل زفافها بعد دعوة عامة كتبتها على «الفيس بوك»، أعاد الأذهان إلى المواقف الكثيرة التي تعكس شهامة وجدعنة المصريين، ففي كثير من الوقائع ظهر المعدن الأصيل، الذي حاولت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية إبرازه من خلال حملتها «أخلاقنا الجميلة».

لم تكن فاطمة الصياد الملقبة إعلاميًا بـ«عروس دمياط»، تتخيل أن يحضر حفل زفافها هذا العدد من الأهالي، ليس هذا فقط بل حضر الفرح أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ ومسؤولون تنفيذيون بمحافظة دمياط، لتكتمل فرحتها، وذلك بعد منشور كتبته على الفيس بوك قالت فيه إنها يتيمة وقدمت دعوة عامة لحضور فرحها.

عروس دمياط وسط معازيمها من كبار رجال المحافظة

تراقصت العروس في فرحة شديدة على «الزفة الدمياطي» التي تشتهر بها مدينة دمياط وسط أصدقائها وعدد من الفتيات ممن حضرن تلبيةً لدعوتها، كما حضر العرس كل من النائب محمد علي أبو حجازي عضو مجلس الشيوخ، والمستشار سمير البهي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادي قضاة مجلس الدولة، ومحمد الماشطة المستشار القانوني لاتحاد كرة القدم المصري، وعدد من السياسيين والقيادات الشعبية بمحافظة دمياط.

فرحة المصريين بعروس دمياط لم تقتصر على حضور الفرح، بل قرروا منحها عددا من الهدايا، الأولى قاعة مناسبات لعقد القران، والثانية تحمل تكاليف ليلة الحنة، والثالثة تحمل تكاليف «الكوافير»، والرابعة رحلة لمدة أسبوع بأحد فنادق مدينة شرم الشيخ مجانًا.

عريس الشرقية.. طلب حضور زفته فتفاجأ بأسطول سيارات

وفي الشرقية طلب الشاب عبدالله خالد، ابن مدينة الزقازيق، عبر حسابه على «فيس بوك» حضور بعض الأشخاص بسياراتهم «زفته» في مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، فتفاجأ بأسطول سيارات فارهة تنتظره أمام كوافير العروس، وقال عريس الشرقية في تصريحات لـ«الوطن»، أن ما حدث معه في يوم زفافه لم يستطع وصفه بأي كلمة، مشيراً إلى أنه قدم الشكر لكل من حضر زفافه بسيارته بغرض إسعاده.

وتابع: «ماكنتش مصدق وأنا بشوف فرحي بيتحول لأكبر زفة في الزقازيق، ماكنتش قادر أعد السيارات ولا أعرف أنواعها، كنت حاسس أني ماشي بموكب مش بزفة»، واصفًا السيارات التي اصطفت من أمام مستشفى الجامعة حتى مستشفي صيدناوي وهي مسافة كبيرة بالموكب، ولم تقتصر مشاركة المصريين على الزفة فقط، ولكنه تلقى اتصالات من عدد كبير من الأشخاص يسألونه هما ينقصه من احتياجات لتوفيرها له، وقدموا له أماكن لقضاء شهر العسل.

صاحب معرض سيارات يعرض مساعدة الحالات الإنسانية

وفي الإسماعيلية أعلن الشاب محمد جمال عن مبادرة لمساعدة غير القادرين من الشباب والراغبين في «سيارات الزفة» مجاناً ودون أي مبالغ مالية، وكتب جمال على صفحته وبعض «جروبات» موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك: «أي شاب محتاج سيارة وغير قادر يبعت لي وأنا مستعد أبعت له العربية والسواق لغاية عنده وربنا يفرحنا جميعا»، فيما تواصل جمال مع عدد من الحالات فعلياً من خارج الإسماعيلية وأرسل سيارات لزفتها.

وقال «جمال» لـ«الوطن»، إن فرحة العريس شيء لا يقدر بثمن خاصة مع ارتفاع التكاليف في الفترة الحالية: «فيه شباب مالهمش أصحاب يقفوا جنبهم وأنا بحاول على قد ما أقدر حال توافر سيارة عندي أوفق اليوم وأساعده عشان فرحته تكمل»، مشيرا إلى أنه بدأ المبادرة من الإسماعيلية وتفاجأ بالكثير من أصدقائه يطالبونه بالتدخل لحالات أخرى خارج المحافظة: «أتمني إن المبادرة تبقى أكبر والفكرة تنتشر.. الخير بيجيب الخير».